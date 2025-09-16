اسامة سعد انتقد "حزب الله".. فغادر الوفد!

تخلل المهرجان إضاءة شعلة الانطلاقة، إلى جانب كلمة للأمين العام للتنظيم النائب أسامة سعد، الذي استعاد محطات من تجربة الجبهة ودورها في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وتحرير الأرض، معربًا عن اعتزازه بدماء الشهداء وتضحيات المناضلين.
لكن سعد انتقل سريعًا إلى توجيه انتقادات حادة لـ"حزب الله"، محذرًا مما سماه "تطييف ومذهبة المقاومة"، ومعتبرًا أن إقصاء جبهة المقاومة الوطنية عن أدوارها حوّلها من مقاومة وطنية جامعة إلى مقاومة فئوية، الأمر الذي أضعف الوعي الوطني وجعل مسؤولية الدفاع عن الأرض محصورة بفئة واحدة بدل أن تكون على عاتق الدولة بكل مكوناتها.
كما شدد على أن قرار الدولة باحتكار السلاح يفرض عليها مسؤولية التصدي لأي عدوان، محذرًا من أن فشلها في ذلك سيُسقط هذا الاحتكار ليصبح السلاح في يد العدو.
وفي خطوة لافتة، غادر مسؤول "حزب الله" في صيدا الشيخ زيد ضاهر ساحة المهرجان أثناء كلمة سعد، بعد دقائق من الانتقادات المباشرة لنهج الحزب.
واختتم سعد بالتأكيد أن لا الولايات المتحدة ولا أي دولة عربية قادرة على ضمان أمن لبنان، داعيًا اللبنانيين إلى رفض ما وصفه بـ"سلام القوة الإسرائيلي" والتمسك بخيارات وطنية مستقلة.