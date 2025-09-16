اسامة سعد انتقد "حزب الله".. فغادر الوفد!

تخلل المهرجان إضاءة شعلة الانطلاقة، إلى جانب للأمين العام للتنظيم النائب أسامة سعد، الذي استعاد محطات من تجربة الجبهة ودورها في مقاومة وتحرير ، معربًا عن اعتزازه بدماء وتضحيات المناضلين.

لكن سعد انتقل سريعًا إلى انتقادات حادة لـ" "، محذرًا مما سماه "تطييف ومذهبة "، ومعتبرًا أن إقصاء جبهة المقاومة الوطنية عن أدوارها حوّلها من مقاومة وطنية جامعة إلى مقاومة فئوية، الأمر الذي أضعف الوعي الوطني وجعل مسؤولية الدفاع عن الأرض محصورة بفئة واحدة بدل أن تكون على عاتق الدولة بكل مكوناتها.

كما شدد على أن قرار الدولة باحتكار السلاح يفرض عليها مسؤولية التصدي لأي عدوان، محذرًا من أن فشلها في ذلك سيُسقط هذا الاحتكار ليصبح السلاح في يد .

وفي خطوة لافتة، غادر مسؤول "حزب " في صيدا الشيخ زيد ضاهر ساحة المهرجان أثناء كلمة سعد، بعد دقائق من الانتقادات المباشرة لنهج الحزب.

واختتم سعد بالتأكيد أن لا ولا أي دولة عربية قادرة على ضمان أمن ، داعيًا اللبنانيين إلى رفض ما وصفه بـ"سلام القوة الإسرائيلي" والتمسك بخيارات وطنية مستقلة.