الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

اسامة سعد انتقد "حزب الله".. فغادر الوفد!

2025-09-16 | 14:36
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
اسامة سعد انتقد &quot;حزب الله&quot;.. فغادر الوفد!
اسامة سعد انتقد "حزب الله".. فغادر الوفد!

أحيا التنظيم الشعبي الناصري في صيدا الذكرى السنوية لانطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، بمهرجان أقيم في ساحة الشهداء تحت شعار "ذكرى الانطلاقة... عهدٌ يتجدّد بأن النضال باقٍ ما بقي الوطن".

تخلل المهرجان إضاءة شعلة الانطلاقة، إلى جانب كلمة للأمين العام للتنظيم النائب أسامة سعد، الذي استعاد محطات من تجربة الجبهة ودورها في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وتحرير الأرض، معربًا عن اعتزازه بدماء الشهداء وتضحيات المناضلين.

لكن سعد انتقل سريعًا إلى توجيه انتقادات حادة لـ"حزب الله"، محذرًا مما سماه "تطييف ومذهبة المقاومة"، ومعتبرًا أن إقصاء جبهة المقاومة الوطنية عن أدوارها حوّلها من مقاومة وطنية جامعة إلى مقاومة فئوية، الأمر الذي أضعف الوعي الوطني وجعل مسؤولية الدفاع عن الأرض محصورة بفئة واحدة بدل أن تكون على عاتق الدولة بكل مكوناتها.

كما شدد على أن قرار الدولة باحتكار السلاح يفرض عليها مسؤولية التصدي لأي عدوان، محذرًا من أن فشلها في ذلك سيُسقط هذا الاحتكار ليصبح السلاح في يد العدو.

وفي خطوة لافتة، غادر مسؤول "حزب الله" في صيدا الشيخ زيد ضاهر ساحة المهرجان أثناء كلمة سعد، بعد دقائق من الانتقادات المباشرة لنهج الحزب.

واختتم سعد بالتأكيد أن لا الولايات المتحدة ولا أي دولة عربية قادرة على ضمان أمن لبنان، داعيًا اللبنانيين إلى رفض ما وصفه بـ"سلام القوة الإسرائيلي" والتمسك بخيارات وطنية مستقلة.

مقالات ذات صلة
اسامة سعد انتقد "حزب الله".. فغادر الوفد!

محليات

اسامة سعد

حزب الله

صيدا

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
النائب سليم عون لـ #الجديد: لن نسمح لأي سبب أن يكون عائقاً بتأجيل الانتخابات النيابية "ولو فينا نبكرها كان أفضل"
على الاوتوستراد الساحلي من نهر ابراهيم حتى المدفون.. تدابير سير

اقرأ ايضا في محليات

الجيش يضبط 5 ملايين حبة كبتاغون في هذه المنطقة
15:11

الجيش يضبط 5 ملايين حبة كبتاغون في هذه المنطقة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

15:11

الجيش يضبط 5 ملايين حبة كبتاغون في هذه المنطقة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

تحضيرات لزيارة البابا إلى بيروت... ماذا عن التوقيت؟
14:49

تحضيرات لزيارة البابا إلى بيروت... ماذا عن التوقيت؟

أفادت مصادر فاتيكانية لوكالة "فرانس برس" أنّ التحضيرات جارية لزيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى تركيا ولبنان بين أواخر تشرين الثاني ومطلع كانون الأول/ ، لتكون أول رحلة خارجية له منذ انتخابه.

14:49

تحضيرات لزيارة البابا إلى بيروت... ماذا عن التوقيت؟

أفادت مصادر فاتيكانية لوكالة "فرانس برس" أنّ التحضيرات جارية لزيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى تركيا ولبنان بين أواخر تشرين الثاني ومطلع كانون الأول/ ، لتكون أول رحلة خارجية له منذ انتخابه.

نصيحة للحكومة اللبنانية.. تمهلوا في عقد هذا المؤتمر
13:29

نصيحة للحكومة اللبنانية.. تمهلوا في عقد هذا المؤتمر


يمكن القول إن الحكومة اعطت اليوم الضوء الاخضر للبحث بقانون الانتخابات النيابية بعدما كانت النقاشات على طاولة اللجان النيابية قد تفرملت نتيجة الخلافات الكبيرة بين مختلف الاحزاب.

13:29

نصيحة للحكومة اللبنانية.. تمهلوا في عقد هذا المؤتمر


يمكن القول إن الحكومة اعطت اليوم الضوء الاخضر للبحث بقانون الانتخابات النيابية بعدما كانت النقاشات على طاولة اللجان النيابية قد تفرملت نتيجة الخلافات الكبيرة بين مختلف الاحزاب.

يحدث الآن

اخترنا لك
الجيش يضبط 5 ملايين حبة كبتاغون في هذه المنطقة
15:11
تحضيرات لزيارة البابا إلى بيروت... ماذا عن التوقيت؟
14:49
نصيحة للحكومة اللبنانية.. تمهلوا في عقد هذا المؤتمر
13:29
مصادر دبلوماسية للجديد: لا مكان لحركة حماس في أيّ حل إنما الاتصالاتُ تتمحور حول ضرورة استعادة السلطة الفلسطينية السيطرة على القطاع
13:26
مصادر دبلوماسية فرنسية للجديد: فرنسا تعمل مع المملكة العربية السعودية والعديد من الدول لإشراك دول المنطقة والشركاء الأوروبيين في حلّ الدولتين الذي هو الحلّ الوحيد لوقف الحرب في غزة وإرساء السلام في ال
13:25
مصادر دبلوماسية فرنسية للجديد: الأولوية الفرنسية والإتصالات الدبلوماسية في المرحلة المقبلة ستنصبّ على إعلان الاعتراف بدولة فلسطين إلَّا أنّ ذلك لا يعني عدم ايلاء الملفّ اللبناني الاهتمام
13:22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025