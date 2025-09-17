طقس أيلول.. غائم وممطر

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في أن يسيطر طقس متقلب نسبياً على والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية يؤدي الى أجواء عابقة وغائمة مع فرص لتساقط بعض الأمطار المتفرقة الخفيفة حتى مساء يوم الجمعة، حيث يعود الطقس الى الاستقرار وتعود درجات الحرارة للارتفاع يوم السبت.

معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بين 24 و32، في بين 22 و31 درجة وفي بين 16 و32 درجة.



الطقس المتوقع في :



الأربعاء: غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع فرص محدودة لتساقط أمطار خفيفة خصوصا في المناطق الجبلية والجنوبية.



الخميس: غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في الداخل وعلى الجبال مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة.



الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض محدود بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، من دون تعديل يذكر على الساحل كما يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خصوصا شمال البلاد اعتباراً الظهر، كما تنشط الرياح ويرتفع معها موج البحر، يستقر الطقس تدريجياً اعتباراً من المساء.



السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الساحل مع ضباب محلي على المرتفعات ورياح ناشطة أحياناً.



الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، متقلبة احياناً تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء على الجبال بسبب تكوّن الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75%.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

حرارة سطح الماء: 28°م.

الضغط الجوي: 1012 HPA أي ما يعادل: 759 ملم زئبق.

ساعة : 06:22

ساعة غروب : 18:43