معلومات الجديد: أورتاغوس عائدة الى بيروت في الأيام المقبلة للمشاركة في لجنة الميكانيزم لمناقشة مسار تطبيق خطة الجيش في جنوب الليطاني

نشرت السفارة الأسترالية في بيروت تحذيراً عبر حسابها الرسمي دعت فيه رعاياها المتواجدين في لبنان إلى تجنّب التوجّه إلى عدد من المناطق.
ستعود الموفدة الأميركية مورغان أورتاغس الى بيروت في الأيام المقبلة للمشاركة في لجنة الميكانيزم ومناقشة مسار تطبيق خطة الجيش لحصر السلاح في جنوب الليطاني في وقت لا تزال الخطة سارية والاولوية للجنوب وفق تصور قيادة الجيش كما أن الرئيس عون كان واضحاً في لقاءاته في قطر وفي كل محادثاته الخارجية أن لبنان ملتزم بتنفيذ خطة الجيش لكنه شدد على ان انسحاب اسرائيل ضرورة لتنفيذ الخطة كاملة في الجنوب ولاحقاً في الداخل اللبناني.
