7 أيار جديد لإسقاط الانتخابات وحماية السلاح (نداء الوطن)

كشفت أوساط سياسية لـ "نداء " أن " " بدأ معركة ضد قانون الانتخاب من خلال معركة التمديد لمجلس النواب الحالي. أضافت أن "الحزب" يعمل على تعطيل آليات إجراء الانتخابات في موعدها ضمن القانون الحالي، أو من ضمن الاتفاق على قانون انتخاب جديد ما يفرض تأجيل الانتخابات. وأرفق "الحزب" معركته لإسقاط الانتخابات بتوتير الأجواء كما فعل في موضوع الروشة، على أن يستخدم كل الوسائل الممكنة لتحقيق هذا الهدف.

وعلمت "نداء الوطن" أن زيارة المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس الأحد المقبل إلى ، ستركّز على الشق التقني العسكري وليس السياسي خصوصًا أن رئيس الجمهورية سيسافر إلى للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وبالتالي، ستغيب اللقاءات السياسية، ولن تحمل أورتاغوس أي جواب من حول الورقة التي أقرتها ، وبالتالي ستبقى الأمور تراوح مكانها مع تشدد "حزب " ورفضه تسليم السلاح.

وفي السياق، أعلنت العلاقات الإعلامية في "حزب الله"، أن مستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه ، التقى مساء أمس رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" رعد.

وعلمت "نداء الوطن" أن اللقاء يأتي في سياق إعادة وصل ما انقطع بين و"الحزب" بعد جلسات الحكومة التي أقرّت حصرية السلاح، ويأتي أيضًا استكمالًا للحوار الذي بدأه الرئيس مع "الحزب" من أجل تسليم السلاح، وبالتالي يعمل على لقاء بين عون ورعد قبل سفر الرئيس إلى نيويورك. وإذا لم ينجز الموعد أو لم تستكمل الترتيبات قد يؤجل إلى ما بعد عودة الرئيس. أما "الحزب" فقال في بيانه إنه جرى في اللقاء "البحث في عدد من المسائل التي تهمّ مصلحة البلاد، وذلك في جوّ من التفاهم المتبادل