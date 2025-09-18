الموت يغيّب الإعلامية يمنى شري

ببالغ الحزن والأسى، تنعى الإعلامية يمنى شري، الزميلة الراقية، والصوت الدافئ الذي طالما رافق صباحاتنا، والتي رحلت عن عالمنا فجر في ، بعد صراع قصير مع المرض، لكنها خاضته بشجاعة وكبرياء، كما اعتدناها دائما.

يمنى، التي بدأت رحلتها الإعلامية من شاشة ، لم تكن مجرد مقدمة برامج، بل كانت حضورا يشبه ، يضيء الشاشات بابتسامتها، وعفويتها، وإنسانيتها. قدمت سلسلة من البرامج التي أحبها الناس عبر شاشة المستقبل، من "طل القمر واحلو السهر"، و"الليل المفتوح" إلى "عالم الصباح" وبرامدج أخرى بقيت في ذاكرة المشاهدين، قبل أن تكمل مسيرتها مع الجديد، حيث كانت تطل علينا كل سبت من ، لتضيف على نهاراتنا دفئا لا ينسى.

ولم يكن الإعلام سوى أحد وجوه موهبتها، فقد خاضت أيضا تجربة التمثيل، وأبدعت في أعمال مثل "الباشا" و" "، تاركة بصمتها في كل دور، تماما كما تركت أثرها في قلوب من عرفوها.

تتقدم من عائلة الفقيدة، وأصدقائها، وزملائها في الجديد وسائر الوسط الإعلامي والفني، بأحر التعازي، سائلين أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها ومحبيها الصبر والسلوان.

