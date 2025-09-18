الموت يغيّب الإعلامية يمنى شري

يمنى، التي بدأت رحلتها الإعلامية من شاشة قناة المستقبل
، لم تكن مجرد مقدمة برامج، بل كانت حضورا يشبه القمر
، يضيء الشاشات بابتسامتها، وعفويتها، وإنسانيتها. قدمت سلسلة من البرامج التي أحبها الناس عبر شاشة المستقبل، من "طل القمر واحلو السهر"، و"الليل المفتوح" إلى "عالم الصباح" وبرامدج أخرى بقيت في ذاكرة المشاهدين، قبل أن تكمل مسيرتها مع الجديد، حيث كانت تطل علينا صباح
كل سبت من كندا
، لتضيف على نهاراتنا دفئا لا ينسى.
ولم يكن الإعلام سوى أحد وجوه موهبتها، فقد خاضت أيضا تجربة التمثيل، وأبدعت في أعمال مثل "الباشا" و"هند خانم
"، تاركة بصمتها في كل دور، تماما كما تركت أثرها في قلوب من عرفوها.
تتقدم قناة الجديد
من عائلة الفقيدة، وأصدقائها، وزملائها في الجديد وسائر الوسط الإعلامي والفني، بأحر التعازي، سائلين الله
أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها ومحبيها الصبر والسلوان.