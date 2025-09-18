الأخبار
بعد توقف دام عامين.. "اليونيفيل" تستأنف عمليات إزالة الألغام جنوبًا

2025-09-18 | 02:29
استأنفت "اليونيفيل" الأسبوع الماضي، بناءً على طلب من الحكومة "عمليات إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جنوب لبنان بعد نحو عامين من تعليقها جراء تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق".

وبدأ خبراء إزالة الألغام من كمبوديا والصين، بحسب بيان، العمل في حقلي ألغام قرب بليدا (القطاع الشرقي) ومارون الراس (القطاع الغربي)، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 18 ألف متر مربع.

ولفت البيان إلى أن "هذه الخطوة تندرج في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين "اليونيفيل" والجيش في آذار الماضي، وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجال إزالة الألغام ما يساهم في نهاية المطاف في توسيع سلطة الدولة".

وأشار إلى أن "هذه العمليات تكتسب أهمية خاصة في الحد من المخاطر التي تواجه المدنيين المقيمين أو الزائرين للمناطق المحاذية للخط الأزرق، لا سيما بعد النزاع الأخير. وبالتوازي، تواصل اليونيفيل أعمال إزالة الألغام من داخل قواعدها ومحيطها، إضافة إلى المناطق المحاذية لعلامات الخط الأزرق".  

وأوضح ان "اليونيفيل رفعت قدرتها الميدانية إلى 24 فرقة مختصة بالاستطلاع والتطهير والتخلص من المتفجرات، مقارنة بتسع فرق فقط في تشرين الأول 2023 تسمح هذه القدرة المحسنة للبعثة بالقيام بمهام إضافية، بما في ذلك عمليات تطهير الطرق واكتشاف الذخائر غير المنفجرة والتخلص منها".

