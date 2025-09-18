الرئيس عون مستقبلًا سفراء جدد: ضعوا مصلحة لبنان فوق كل اعتبار

استقبل رئيس الجمهورية سفير ماليزيا، Azri Mat Yacob، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية، وتمنى له التوفيق والنجاح في مسؤولياته الجديدة.