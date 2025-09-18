الحجار إستقبل السفير السعودي: مكافحة المخدرات أولوية للبنان وللمجتمع العربي

تطالب مبادرة إفريقية باستبدال خريطة العالم المُعتمدة في المناهج الدراسية والمعروفة باسم "خريطة ميركاتور" (تعود الى عام 1569)، نظرا لما تنطوي عليه من تشويه في نسب المساحات بين القارات والدول، إذ أن حجم الاتحاد الأوروبي مثلا فيها يكاد يضاهي حجم إفريقيا، في حين أن هذه القارة أكبر في الواقع بأكثر من سبع مرات.
علق ركاب رحلة جوية متجهة من باريس إلى جزيرة كورسيكا الفرنسية في الجو لأكثر من ربع ساعة بعد أن غلب النعاس مراقب حركة جوية على الأرض أثناء نوبة عمله، بحسب هيئة الطيران المدني الفرنسية.
طاقم طبي في المكسيك يودع طفلة بتصفيق حار بعد تبرعها بأعضائها لإنقاذ آخرين.