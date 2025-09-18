مسؤول في "حزب الله": لا تزجوا الجيش في مواجهة شعب المقاومة

وخلال لقاء علمائي أقيم في بيروت
شدد الشيخ دعموش على أن من يراهن على أن المقاومة
يمكن أن تستسلم بالضغوط والتهديدات، فهو واهم، ومن يراهن على ضعفها سيكون واهماً أكثر.
وتوجّه رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله
" للحكومة قائلًا: "لا تستدرجوا الجيش للمواجهة مع المقاومة ولا تزجوه في مواجهة شعبها، فالجيش وظيفته مواجهة العدوان والحفاظ على السلم الأهلي
وتأمين الاستقرار، وليس مواجهة الشعب اللبناني".
وأكد أن "الحل الوحيد هو الحوار الوطني حول الاستراتيجية الدفاعية، ونحن منفتحون على النقاش
والحوار، وأي طرح آخر يؤدي إلى تجريد لبنان
من عناصر قوته، لن نقبل به، والتذاكي والتشاطر في موضوع السلاح، لن ينطلي على أحد".
وشدد الشيخ دعموش على أن "لن نقبل أن تنزع منا قوتنا وأهم خطوط الدفاع عن وجودنا ووجود لبنان خدمة لأميركا وإسرائيل، ولن نقبل بتحويل لبنان إلى كيان ضعيف وهش يسهل استباحته من الخارج والداخل".
معتبرًا أن "العدوان الأمريكي المتمادي على لبنان وفي كل المنطقة، يؤكد أن المقاومة هي حاجة وطنية".