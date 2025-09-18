الطائفة السريانية معفاة من أقساط المدارس

أعلن بطريرك الأنطاكي عن إعفاء جميع طلاب طائفته من الأقساط المدرسية للسنة السادسة على التوالي، وفي السياق، صدر عن امانة سرّ السريان الكاثوليك الأنطاقية البيان التالي:

"بتوجيه من غبطة أبينا البطريرك الكلّي الطوبى، بطريرك الأنطاكي، تدعو السريان الكاثوليك الأنطاكية جميع أبنائنا وبناتنا السريان إلى تسجيل أولادهم في مدرسة ليسيه المتحف، بدارو - ، أو في مدرسة دير الشرفة، درعون - ، للعام الدراسي القادم ٢٠٢٥ -

٠٢٠٢٦

وتعلن البطريركية أنّ غبطة البطريرك ، وببادرة أبوية، وللسنة السادسة على التوالي، سيقوم بإعفاء جميع الطلاب السريان (الكاثوليك والأرثوذكس) من كامل الأقساط المترتبة عليهم، على أن تقوم البطريركية بتسديدها كاملةً لإدارة المدرستين، باستثناء رسم التسجيل والقرطاسية.

كما تدعو البطريركية جميع الإخوة الأعزّاء من مختلف الطوائف إلى تسجيل أولادهم في إحدى هاتين المدرستين،

على أن تكون الأسعار مدروسة للجميع.

إنّ غايتنا هي إيصال رسالة التربية السامية التي هي إحدى دعائم البشارة، لما فيه خير ومستقبل جميع

المواطنين.

نسأل اللّٰه أن يبارك العام الدراسي الجديد، ويعيد إلى سابق عهده من السلام والتطوّر والإزدهار".