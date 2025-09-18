الأخبار
محليات

الطائفة السريانية معفاة من أقساط المدارس

2025-09-18 | 08:00
الطائفة السريانية معفاة من أقساط المدارس
الطائفة السريانية معفاة من أقساط المدارس

أعلن بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان عن إعفاء جميع طلاب طائفته من الأقساط المدرسية للسنة السادسة على التوالي، وفي السياق، صدر عن امانة سرّ بطريركية السريان الكاثوليك الأنطاقية البيان التالي:

"بتوجيه من غبطة أبينا البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان الكلّي الطوبى، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، تدعو بطريركية السريان الكاثوليك الأنطاكية جميع أبنائنا وبناتنا السريان إلى تسجيل أولادهم في مدرسة ليسيه المتحف، بدارو - بيروت، أو في مدرسة دير الشرفة، درعون - حريصا، للعام الدراسي القادم ٢٠٢٥ -
٠٢٠٢٦
وتعلن البطريركية أنّ غبطة البطريرك يونان، وببادرة أبوية، وللسنة السادسة على التوالي، سيقوم بإعفاء جميع الطلاب السريان (الكاثوليك والأرثوذكس) من كامل الأقساط المترتبة عليهم، على أن تقوم البطريركية بتسديدها كاملةً لإدارة المدرستين، باستثناء رسم التسجيل والقرطاسية.
كما تدعو البطريركية جميع الإخوة الأعزّاء من مختلف الطوائف إلى تسجيل أولادهم في إحدى هاتين المدرستين،
على أن تكون الأسعار مدروسة للجميع.
إنّ غايتنا هي إيصال رسالة التربية السامية التي هي إحدى دعائم البشارة، لما فيه خير الوطن ومستقبل جميع
المواطنين.
نسأل اللّٰه أن يبارك العام الدراسي الجديد، ويعيد لبنان إلى سابق عهده من السلام والتطوّر والإزدهار".
محليات

لبنان

المدارس

اقساط المدارس

الطائفة السريانية

