جعجع: "حزب الله" يضع قرارات الحكومة في سلة المهملات

توالت في الأيام ، ومن جديد، الاعتداءات على قوات حفظ السلام في الجنوب، بعدما كانت وقعت أحداث مماثلة في الأشهر الماضية، وبعدما أكدت الحكومة وجوب عدم التعرض لهذه .

إلّا أنّ تكرار الاعتداءات على قوات يُظهر أنّ القوى الأمنية لا تتعامل بالجدية المطلوبة مع الوقائع على . وإلّا فبماذا يُفسَّر استمرار هذه الاعتداءات، لو كانت القوى الأمنية قد قامت بواجباتها وتحمّلت مسؤولياتها عبر توقيف كل من اعتدى على هذه القوات؟

ومن جهة ثانية، كيف لدول قاطبة أن تتعامل مع بجدية، فيما ترى وتلمس بوضوح أنّه بعد تسعة أشهر على انطلاق الجديد، وثمانية أشهر على انطلاق الحكومة، ما زالت السلطة في مترددة ومتلكئة؟

إن ما حصل في هذين الشهرين يطرح علامات استفهام كبرى حول مسار الدولة الجديدة: فمن التصريحات الواضحة والصريحة لمختلف مسؤولي ، والتي وبكل وقاحة تضع قرارات في سلة المهملات، إلى إعلان الحزب جهارًا أنه يعيد بناء قوته العسكرية بالرغم من قرارات الحكومة، وصولًا إلى الاعتداء على الأملاك العامة وقوات حفظ السلام… ذلك كله يستوجب من السلطة أن تتحمّل مسؤولياتها تجاه الأكثرية الساحقة من اللبنانيين الذين باتوا يتوقون للعيش في ظل دولة فعلية تفرض وجودها على الأرض كما تفعل أي دولة طبيعية سويّة.