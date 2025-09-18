سلام يردّ على تهديدات الجيش الإسرائيلي

قال رئيس الحكومة : "رداً على التهديدات التي أطلقها الجيش باستهداف بلدات ، كفرتبنيت، ودبّين، وما رافقها من إنذارات عاجلة لإخلاء المنازل، يهمني ان اكرر إنّ ، المتمسكة بمسار وقف الأعمال العدائية، تؤكد أنّها منخرطة في اجتماعات الميكانيزم"،