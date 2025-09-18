سلام يردّ على تهديدات الجيش الإسرائيلي

وتابع في تغريدة على منصة "أكس": "لكن السؤال المشروع اليوم
: أين هو التزام إسرائيل
بهذه الآليات؟ وكيف يُعقل أن تستمر في ممارسة الترهيب والاعتداءات، فيما يُفترض بهذه الاجتماعات أن تضمن التطبيق الكامل للقرار 1701 ولوقف العمليات العدائية؟"
وتابع: "وعليه يدعو لبنان المجتمع الدولي
، ولا سيّما الدول الراعية لاتفاق وقف العمليات العدائية إلى ممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها فورًا، والعودة إلى الآلية واتفاق وقف العمليات العدائية والتزاماته، بما في ذلك الانسحاب من الأراضي اللبنانية
التي ما زالت تحتلها، ووقف الاعتداءات، والإفراج عن الأسرى".