الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارًا الى سكان جنوب لبنان (صور)

وجّه المتحدّثُ الجيش أفيخاي أدرعي، تهديدًا إلى سكان الجنوب ، مشيرا الى أنّ "الجيشَ سيهاجمُ على المدى الزّمني القريب، بُنىً تحتيّةً عسكريّةً تابعةً لـ"حزب الله" في أنحاءِ ، وذلك في مواجهةِ محاولاتِه المحظورة لإعادةِ إعمارِ أنشطتِه في المنطقة".

وحذّر في تصريح، "سكانَ المباني المحدّدةِ بالأحمر في الخرائطِ المُرفَقة والمباني المجاوِرة لها في القرى التالية: ، وكفرتبنيت ودِبِّين".