الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

بعد الغارات.. نائب حزب الله: لن نخضع.. ودعوة للحكومة!

2025-09-18 | 12:19
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بعد الغارات.. نائب حزب الله: لن نخضع.. ودعوة للحكومة!
بعد الغارات.. نائب حزب الله: لن نخضع.. ودعوة للحكومة!

أدلى النائب الدكتور حسن فضل الله بتصريح تعليقاً على العدوان الإسرائيلي المتجدد على قرى الجنوب، مؤكداً أن هذا العدوان لن يدفع الشعب اللبناني إلى الخضوع أو التخلي عن أرضه، بل يعزز تمسكه بخياراته ونهج المقاومة.

وشدّد فضل الله على أن لبنان لم يعد بحاجة إلى دليل على عدم وجود أي ضمانات دولية أو ديبلوماسية لكبح الإرهاب الإسرائيلي، محذراً من أن التعويل على المناشدات الرسمية لرعاة اتفاق وقف النار لا جدوى منه.

وأضاف أن التنازل الرسمي عن عناصر القوة لم يأتِ إلا بتمادي إسرائيل في عدوانها، داعياً الدولة والحكومة إلى اتخاذ موقف وطني عملي يضمن حماية السيادة ووقف مسلسل استباحة الكرامة الوطنية، مشدداً على أن لديها كل الوسائل لذلك متى قررت التصرف بمسؤولية

مقالات ذات صلة
بعد الغارات.. نائب حزب الله: لن نخضع.. ودعوة للحكومة!

محليات

حزب الله

الحكومة اللبنانية

إسرائيل

الدولة اللبنانية

جنوب لبنان

حسن فضل الله

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الوكالة الوطنية: مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على تلة المحافر عند أطراف بلدة العديسة
بقاعاً جنوباً وشمالاً.. سفارة تحذر من التوجه لهذه المناطق!

اقرأ ايضا في محليات

للتحرك فوراً.. كلام لبرّي بشأن الإعتداءات الإسرائيلية
14:22

للتحرك فوراً.. كلام لبرّي بشأن الإعتداءات الإسرائيلية

رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت قرى الجنوب من الشهابية وبرج قلاويه والنبطية الفوقا وكفرتبنيت وميس الجبل، وصولاً إلى بعلبك، والمترافقة مع القصف اليومي على القرى الحدودية، لم تعد مجرد خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار بل تشكل عدواناً على لبنان وسيادته وجيشه وقوات اليونيفيل ومهامها في الجنوب.

14:22

للتحرك فوراً.. كلام لبرّي بشأن الإعتداءات الإسرائيلية

رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت قرى الجنوب من الشهابية وبرج قلاويه والنبطية الفوقا وكفرتبنيت وميس الجبل، وصولاً إلى بعلبك، والمترافقة مع القصف اليومي على القرى الحدودية، لم تعد مجرد خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار بل تشكل عدواناً على لبنان وسيادته وجيشه وقوات اليونيفيل ومهامها في الجنوب.

"ضربات على قوة الرضوان"... بيان إسرائيلي جديد
13:55

"ضربات على قوة الرضوان"... بيان إسرائيلي جديد

زعم الجيش الإسرائيلي في بيان أنه شن غارات على مستودعات أسلحة تابعة لوحدة قوة الرضوان في حزب الله جنوب لبنان. وأشار الجيش إلى أن هذه الوحدة حاولت إعادة بناء قدراتها بعد القضاء على قادتها في عملية "سهام الشمال" التي نفذت في بيروت خلال شهر أيلول الماضي.

13:55

"ضربات على قوة الرضوان"... بيان إسرائيلي جديد

زعم الجيش الإسرائيلي في بيان أنه شن غارات على مستودعات أسلحة تابعة لوحدة قوة الرضوان في حزب الله جنوب لبنان. وأشار الجيش إلى أن هذه الوحدة حاولت إعادة بناء قدراتها بعد القضاء على قادتها في عملية "سهام الشمال" التي نفذت في بيروت خلال شهر أيلول الماضي.

السفيرة الأميركية: المطلوب من الجيش اللبناني "أكثر"
13:22

السفيرة الأميركية: المطلوب من الجيش اللبناني "أكثر"

خلال احتفال بالعيد الوطني الأميركي، قالت السفيرة ليزا جونسون إن عمل الجيش اللبناني منذ اتفاق وقف إطلاق النار "جبّار لكنه غير كافٍ"، مؤكدة الحاجة إلى خطوات أكبر.

13:22

السفيرة الأميركية: المطلوب من الجيش اللبناني "أكثر"

خلال احتفال بالعيد الوطني الأميركي، قالت السفيرة ليزا جونسون إن عمل الجيش اللبناني منذ اتفاق وقف إطلاق النار "جبّار لكنه غير كافٍ"، مؤكدة الحاجة إلى خطوات أكبر.

يحدث الآن

اخترنا لك
للتحرك فوراً.. كلام لبرّي بشأن الإعتداءات الإسرائيلية
14:22
"ضربات على قوة الرضوان"... بيان إسرائيلي جديد
13:55
السفيرة الأميركية: المطلوب من الجيش اللبناني "أكثر"
13:22
مراسل الجديد: مسيّرة إسرائيلية تحلّق على علّو منخفض فوق الضاحية الجنوبية
13:20
مصادر دبلوماسية للجديد: واشنطن والرياض تعتبران أن الإصلاحات الكاملة ليست الإقتصادية فقط بل الأمنية التي تهدف إلى حصر السلاح وإلى حين تحقيق ذلك لبنان لن يحصل على أي دعم
13:04
مصادر دبلوماسية للجديد: باريس تضغط ليكون الاصلاح المالي باباً يفتح عقد مؤتمر لإعادة إعمار لبنان
13:03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025