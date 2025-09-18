بعد الغارات.. نائب حزب الله: لن نخضع.. ودعوة للحكومة!

وشدّد فضل الله على أن لبنان لم يعد بحاجة إلى دليل على عدم وجود أي ضمانات دولية أو ديبلوماسية لكبح الإرهاب الإسرائيلي، محذراً من أن التعويل على المناشدات الرسمية لرعاة اتفاق وقف النار لا جدوى منه.
وأضاف أن التنازل الرسمي عن عناصر القوة لم يأتِ إلا بتمادي إسرائيل في عدوانها، داعياً الدولة والحكومة إلى اتخاذ موقف وطني عملي يضمن حماية السيادة ووقف مسلسل استباحة الكرامة الوطنية، مشدداً على أن لديها كل الوسائل لذلك متى قررت التصرف بمسؤولية.
رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت قرى الجنوب من الشهابية وبرج قلاويه والنبطية الفوقا وكفرتبنيت وميس الجبل، وصولاً إلى بعلبك، والمترافقة مع القصف اليومي على القرى الحدودية، لم تعد مجرد خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار بل تشكل عدواناً على لبنان وسيادته وجيشه وقوات اليونيفيل ومهامها في الجنوب.
زعم الجيش الإسرائيلي في بيان أنه شن غارات على مستودعات أسلحة تابعة لوحدة قوة الرضوان في حزب الله جنوب لبنان. وأشار الجيش إلى أن هذه الوحدة حاولت إعادة بناء قدراتها بعد القضاء على قادتها في عملية "سهام الشمال" التي نفذت في بيروت خلال شهر أيلول الماضي.
خلال احتفال بالعيد الوطني الأميركي، قالت السفيرة ليزا جونسون إن عمل الجيش اللبناني منذ اتفاق وقف إطلاق النار "جبّار لكنه غير كافٍ"، مؤكدة الحاجة إلى خطوات أكبر.