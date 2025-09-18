بعد الغارات.. نائب حزب الله: لن نخضع.. ودعوة للحكومة!

وشدّد على أن لم يعد بحاجة إلى دليل على عدم وجود أي ضمانات دولية أو ديبلوماسية لكبح الإرهاب ، محذراً من أن التعويل على المناشدات الرسمية لرعاة اتفاق وقف النار لا جدوى منه.

وأضاف أن التنازل الرسمي عن عناصر القوة لم يأتِ إلا بتمادي في عدوانها، داعياً الدولة والحكومة إلى اتخاذ موقف عملي يضمن حماية السيادة ووقف مسلسل استباحة الكرامة الوطنية، مشدداً على أن لديها كل الوسائل لذلك متى قررت التصرف بمسؤولية.