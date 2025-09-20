الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

بعد اقالتها.. هذا ما قالته مسؤولة اعلامية في "حزب الله"

2025-09-20 | 16:23
بعد اقالتها.. هذا ما قالته مسؤولة اعلامية في &quot;حزب الله&quot;
بعد اقالتها.. هذا ما قالته مسؤولة اعلامية في "حزب الله"

أفادت معلومات عن إقالة مسؤولة العلاقات العامة في العلاقات الاعلامية في حزب الله الحاجة رنا الساحلي

ولاحقاً كتبت الساحلي في بيان نشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي:
 
"زملائي الإعلاميين أساتذتي  اخوتي أصدقائي أبنائي  المحترمين الموقرين...
بداية اشكركم جزيل الشكر على محبتكم التي أعتبرها وسام فخر  طيلة حياتي وهي التي اعتز بها. 
لطالما كنا معاً في كل المحطات الأساسية في حياتنا الاعلامية والسياسية والاجتماعية وبكل تفاصيل المقاومة من حرب الجرود والدفاع المقدس الى الناقورة وصولا الى حرب الإسناد وأولى الباس. 
كل الكلمات لا تفيكم حقكم واشكر كل كلمة صدق وحب خرجت من قلوبكم قبل ألسنتكم واقلامكم. 
انا ابنة هذا التنظيم العريق وعنه بكل تأكيد لن احيد.  واينما كانت المقاومة سنكون معها صوتاً وصورة وقلماً 
نحن كما قال سيدنا مزروعون في هذه الارض جسداً وبندقية وفي كل شبر سنكون ونزرع كل خلية فينا في ارض الجنوب 
سنبقى أوفياء لهذه المقاومة أينما كنا وفي اي موقع وان شاء الله سنكون معاً. 
فنحن معاً سنكون أوفياء للشهداء اينما وجدنا وعملنا  وسأكون بخدمتكم اينما حللت في هذا الخط المبارك الذي انتمي اليه  .. لذلك اشكر مجدداً هذا الدعم  ولكن اتمنى أن نصب اهتمامنا على مناسبة اسمى وارفع الا وهي ان نكون في سنوية السيدين الشهيدين  ويكون تضامنكم منصباً حول تظهير هذه المناسبة الجليلة والعظيمة التي سنكون فيها كلنا معاً وفاء للتضحيات الجسام". 
محليات

