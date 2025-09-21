بعد كلامه عن قلعة بعلبك وتخزين السلاح.. توضيح من أنطوان زهرا

صدر عن النائب السابق "أنطوان زهرا" التوضيح التالي:



إعتدت طوال نشاطي السياسي العلني منذ العام 2005 حتى على حملات متكررة مقابل كل موقف سياسي أدلي به خاصة وانه معروف عني مناهضتي الدائمة لسياسة المحور السعيد الذكر حتى في زمن المهادنة الذي استمر لأكثر من عامين ولم أعلق يوما على هذه الحملات لأنها خبز لدى اصحابها وكانت تقوم دائما على تحريف او اقتطاع ما يلزم لإطلاقها.



اما الحملة والتي انطلقت بناء على تحريف كلام لي خلال مقابلة إعلامية حول قلعة بعلبك فإن اقحام اشخاص يفترض ان يتميزوا بالصدقية وعدم الإنجراف في حملة تحريضية لا تستند الى واقع وبينهم نائب وجهة رسمية فإني اراني مضطرا لتوضيح الوقائع ضنا مني بمصداقية هؤلاء الأشخاص رغم خصومتي السياسية لهم.



* اولاً سألتني مقدمة الحوار في هذه الإطلالة الإعلامية عن رأيي برفع صورة السيد حسن في ذكرى اغتياله على صخرة الروشة فأجبتها بأنها ليست المرة الأولى التي يستبيح فيها الرموز الوطنية والأثرية والثقافية فقد سبق له ان استعمل قلعة بعلبك كمخزن للسلاح لفترة عقود وعندما سألتني الا تخشى من اتهامك بإرشاد الى هدف لحزب ، اجبتها اولا اسرائيل لا تنتظرني وتنتظرك لتحديد اهدافها وثانيا انا اتكلم عن مرحلة 2001 و 2002 ولا اعرف اذا استمر الحال كما هو بعد 2005 والأكيد انه لم يعد الحزب يستعمل القلعة بعد عودة المهراجانات الدولية.



* ثانياً اظن ان سبب الحملة المسعورة كان الإقتراح، النصيحة الذي اسديته لحزب الله لرفع صور المدانين بقتل الرئيس الشهيد الى جانب صورة السيد من اجل تكريم مدينة فعلاً لا قولاً.



* ثالثاً بناء على هذه المعطيات الموثقة بالصوت والصورة ولأنني في كل مواقفي السياسية كنت صريحا وواقعيا ولكن لم اتسبب يوما باي اذية لاحد ولم اتطاول يوما على شخص او جماعة بشيء ينال من كرامتها فإني ارى دعوة للتحرك هو في محله ولكن ليس لإستدعائي بل لإستدعاء من كان وراء هذه الحملة لأن من حرّف واجتزأ وتوجه بحملته الى جمهور مؤدّلج ملتزم لا يسمع ولا يقرأ الا ما يريد له ان يعرفه قادته ومشغلوه هو تحريض جنائي مكشوف يجب ان يكافحه اللبناني العادل لإنهاء هذه الظاهرة التي تتفشى بهدف التعويض المعنوي عن الخسائر التي تكبدها هذا المحور.



* رابعاً حرّي بالنائب اذا كان هدفه معرفة الحقيقة المجردة ان يستمع الى نصيحة زميله في تمثيل نفس الدائرة جميل السيد ويعمد وحزبه الى نشر لوائح من كانوا بقبضون من الحزب موازنات واموال من سياسيين واعلاميين وضباط وقضاة عندها قد يستريح ويريح ويعرف القاصي والداني من هو الواشي ومن هو العميل ومن هو الخصم الشريف الذي يحرض الحزب وليس غيره على التخلي عن السلاح ضنا بمصالح كل اللبنانيين وكفى الله المؤمنين شر القتال.



* خامسًا وأخيرًا، لمن فاته قراءة أو سماع الموقف الذي أثار هذه الحملة، أُرفق رابطاً التسجيل الكامل لهذا الموقف.