وزير الخارجية عن مجزرة بنت جبيل: تلقيتها بحزن عميق

كتب عبر اكس:

"تلقيت بحزن عميق خبر الغارة الاسرائيلية التي استهدفت عائلة مدنية في واستشهد ثلاثة اطفال مع والدهم والوالدة بوضع حرج. إن استهداف المدنيين، ولا سيما الأطفال، يشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولجميع المواثيق التي تكفل حماية الأبرياء في النزاعات على تحمّل مسؤولياته لوقف الانتهاكات الاسرائلية المستمرة على الأراضي ".