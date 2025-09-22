الأخبار
محليات

النادي الرياضي بيروت وOMT معًا للسنة الثانية على التوالي

2025-09-22 | 09:18
النادي الرياضي بيروت وOMT معًا للسنة الثانية على التوالي
النادي الرياضي بيروت وOMT معًا للسنة الثانية على التوالي

جدّد النادي الرياضي بيروت وشركة OMT تعاونهما للسنة الثانية على التوالي لموسم 2025-2026 خلال مؤتمر صحفي أُقيم في مقرّ النادي في المنارة بحضور رئيس النادي المهندس مازن طبّارة، ورئيس مجلس إدارة شركة OMT السيد حكمت أبو زيد، والنائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة السيدة جويا معوّض، وأعضاء الفريق وممثّلين عن الشركة.

في كلمته، تحدّث طبّارة عن أهميّة هذه الخطوة قائلًا: "يسرّنا تجديد هذه الشراكة مع القطاع الخاص وتحديدًا مع شركة OMT، تأكيدًا على الثقة المتبادلة بين الطرفين". ثمّ تطرّق إلى المشاريع المستقبلية التي ستجمع بين نادي الرياضي ومشجّعيه وتطبيق OMT Pay، ما يزيد التناغم في ما بينهم ويحفّز الفريق على تطوير أدائه.

من جهته، هنّأ أبو زيد النادي الرياضي بيروت على الإنجازات التي حقّقها في موسم 2024-2025، مؤكّدًا أنّ هذا التعاون يجمع بين الرياضة والابتكار، والتكنولوجيا ولعبة كرة السلّة. وأضاف: "سنعلن قريبًا عن تجربة رقمية جديدة تجمع بين النادي الرياضي ومشجّعيه، وتطبيق OMT Pay، هذا التطبيق الذي يشجّع بميزاته على التخفيف من استخدام الكاش وتعزيز الشمول المالي". 

وفي الختام، قدّم طبّارة خاتم البطولة إلى شركة OMT تقديرًا للشراكة المستمرّة، والتُقطت صورة تذكارية.
النادي الرياضي بيروت وOMT معًا للسنة الثانية على التوالي

محليات

لبنان

نادي الرياضي

