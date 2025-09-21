الأخبار
11:56
في ميس الجبل.. عام دراسي قبالة المواقع الإسرائيلية (فيديو)
2025-09-20
بعد العثور على طفلة في مكب نفايات في المريجة.. تسجيل هاتفي بالوالدة (فيديو)
2025-09-20
بصاروخ موجه.. لحظة استهداف قارب تهريب مخدرات (فيديو)
2025-09-20
قبل موجة الحر.. "بوظة" للحيوانات! (فيديو)
2025-09-20
900 رطل من المتفجرات تطيح ببرج تبريد نووي في ثوانٍ! (فيديو)
محليات
"عن إلغاء الإتفاق" بيان منسوب لحزب الله يثير الجدل... وهذه حقيقته
2025-09-21 | 16:34
2025-09-21 | 16:34
A-
A+
"عن إلغاء الإتفاق" بيان منسوب لحزب الله يثير الجدل... وهذه حقيقته
انتشر عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
بيان مفبرك منسوب إلى
حزب الله
، يزعم ناشروه أن الحزب أعلن إلغاء التزامه بكافة الاتفاقات السابقة، بما في ذلك وقف إطلاق النار.
هذا الادعاء عارٍ تمامًا عن الصحة
، إذ
لم يصدر عن
حزب الله
أي بيان رسمي بهذا الخصوص
ما يستدعي توخي الدقة وعدم الانجرار وراء
الأخبار
الملفّقة التي تهدف إلى إثارة البلبلة.
تسجيل صوتي منسوب لـ فضل شاكر يثير الجدل بهجوم عنيف على فنانين لبنانيين!
فيديو - لويس سواريز يثير الجدل بلقطة "غير أخلاقيّة"
"إجراءات لتفكيك سلاح الحزب"؟ تصريح كاذب منسوب لوزير
"عن إلغاء الإتفاق" بيان منسوب لحزب الله يثير الجدل... وهذه حقيقته
محليات
لبنان
الجديد
"المهلة أقصاها شهر".. وإلا تصعيد إسرائيلي موسع!
النائب عبد الرحمن البزري لـ"الجديد": الأمير يزيد بن فرحان استفسر عن مستجدات ملف السلاح الفلسطيني وجدية الدولة في بعض الملفات
05:53
المحاربون القدامى يواصلون تحركهم.. ومراسلة الجديد تنقل الأجواء
05:53
المحاربون القدامى يواصلون تحركهم.. ومراسلة الجديد تنقل الأجواء
05:41
تيم حسن يفاجئ الجمهور: حبّ لكل اللبنانيين.. "ما عدا فئة وحدة" (شاهد الفيديو)
05:41
تيم حسن يفاجئ الجمهور: حبّ لكل اللبنانيين.. "ما عدا فئة وحدة" (شاهد الفيديو)
05:34
نتنياهو للإسرائيليين: ضربنا المحور الإيراني بشدة في لبنان وسوريا واليمن وحتى في إيران نفسها
05:34
نتنياهو للإسرائيليين: ضربنا المحور الإيراني بشدة في لبنان وسوريا واليمن وحتى في إيران نفسها
خاص الجديد
05:53
المحاربون القدامى يواصلون تحركهم.. ومراسلة الجديد تنقل الأجواء
محليات
05:41
تيم حسن يفاجئ الجمهور: حبّ لكل اللبنانيين.. "ما عدا فئة وحدة" (شاهد الفيديو)
محليات
05:34
نتنياهو للإسرائيليين: ضربنا المحور الإيراني بشدة في لبنان وسوريا واليمن وحتى في إيران نفسها
المحاربون القدامى يواصلون تحركهم.. ومراسلة الجديد تنقل الأجواء
05:53
تيم حسن يفاجئ الجمهور: حبّ لكل اللبنانيين.. "ما عدا فئة وحدة" (شاهد الفيديو)
05:41
نتنياهو للإسرائيليين: ضربنا المحور الإيراني بشدة في لبنان وسوريا واليمن وحتى في إيران نفسها
05:34
الجيش يوقف 73 شخصًا بجرائم مختلفة
05:33
مكافأة أميركية ضخمة لمن يكشف شبكات تمويل حزب الله!
04:28
وزير العدل عادل نصار وقع صباح اليوم ملف استرداد الموقوف الروسي في بلغاريا إيغور غريتشوشكين وأحاله إلى وزارة الخارجية اللبنانية
04:22
2025-06-24
إسرائيل تغتال تمويل "حزب الله"
2025-07-30
هذا ما قاله بري عن برّاك وحزب الله و"التهويل بالحرب"
04:28
مكافأة أميركية ضخمة لمن يكشف شبكات تمويل حزب الله!
2025-08-11
مسؤول إيراني بارز يزور لبنان قريباً
2024-11-10
تفاصيل "ديل وقف إطلاق النار" الذي يعرضه بايدن على ترامب!
2025-08-30
حقيقة ظهور بشار الأسد.. صورة وبـ"لحية"!
14:16
حسين أيوب نبرة بن فرحان الهادئة عكست حرصاً على أمن لبنان
13:00
مقدمة النشرة المسائية 21-09-2025
2025-09-20
مقدمة النشرة المسائية 20-09-2025
2025-09-20
هنا بيروت - الحلقة الكاملة
2025-09-20
كلمة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط
2025-09-20
بعد العثور على طفلة في مكب نفايات في المريجة.. تسجيل هاتفي بالوالدة (فيديو)
محليات
10:22
بعد كلامه عن قلعة بعلبك وتخزين السلاح.. توضيح من أنطوان زهرا
محليات
10:22
بعد كلامه عن قلعة بعلبك وتخزين السلاح.. توضيح من أنطوان زهرا
خاص الجديد
12:07
الدم الشيعي مثل الدم السعودي.. وبري رجل دولة!
خاص الجديد
12:07
الدم الشيعي مثل الدم السعودي.. وبري رجل دولة!
عربي و دولي
13:45
عن مجزرة بنت جبيل.. جيش العدو يدّعي: نأسف ونُحقق في الحادث!
عربي و دولي
13:45
عن مجزرة بنت جبيل.. جيش العدو يدّعي: نأسف ونُحقق في الحادث!
محليات
11:20
5 شهداء وجريحان.. من استهدفت اسرائيل بغارة بنت جبيل؟ (صورة)
محليات
11:20
5 شهداء وجريحان.. من استهدفت اسرائيل بغارة بنت جبيل؟ (صورة)
محليات
11:49
بري يدين مجزرة بنت جبيل: دماء اللبنانيين الذي يحملون الجنسية الأميركية برسم "من كان مجتمعاً في الناقورة"
محليات
11:49
بري يدين مجزرة بنت جبيل: دماء اللبنانيين الذي يحملون الجنسية الأميركية برسم "من كان مجتمعاً في الناقورة"
محليات
11:13
قاصر عثر عليها في الطيونة.. هل تعرفونها؟
محليات
11:13
قاصر عثر عليها في الطيونة.. هل تعرفونها؟
