"عن إلغاء الإتفاق" بيان منسوب لحزب الله يثير الجدل... وهذه حقيقته

انتشر عبر بيان مفبرك منسوب إلى ، يزعم ناشروه أن الحزب أعلن إلغاء التزامه بكافة الاتفاقات السابقة، بما في ذلك وقف إطلاق النار.