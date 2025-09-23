أمطار الخريف اقتربت.. متى موعدها؟

ذكرت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقساً خريفيّاً مستقرّاً يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسميّة حتى ظهر يوم الأربعاء، إذ تتأثّر المنطقة بمنخفض جوّي ومتوسّط الفعاليّة متمركز ويقترب تدريجيًّا، فيتحوّل الطّقس إلى متقلّب مع انخفاض ملموس ب​درجات الحرارة​، وتساقط أمطار متفرّقة ورياح ناشطة حتى مساء الخميس، إذ يستقر الطّقس تدريجيًّا"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر أيلول يتراوح بين 24 و32 درجة مئويّة في ، بين 22 و31 درجة في ، وبين 16 و32 درجة مئويّة في زحلة".

