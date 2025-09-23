الأخبار
محليات

أمطار الخريف اقتربت.. متى موعدها؟

2025-09-23 | 01:50
أمطار الخريف اقتربت.. متى موعدها؟
أمطار الخريف اقتربت.. متى موعدها؟

ذكرت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقساً خريفيّاً مستقرّاً يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسميّة حتى ظهر يوم الأربعاء، إذ تتأثّر المنطقة بمنخفض جوّي سريع ومتوسّط الفعاليّة متمركز شمال مصر ويقترب تدريجيًّا، فيتحوّل الطّقس إلى متقلّب مع انخفاض ملموس ب​درجات الحرارة​، وتساقط أمطار متفرّقة ورياح ناشطة حتى مساء الخميس، إذ يستقر الطّقس تدريجيًّا"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر أيلول يتراوح بين 24 و32 درجة مئويّة في بيروت، بين 22 و31 درجة في طرابلس، وبين 16 و32 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها المسائيّة، أن "الطقس المتوقّع في لبنان غدًا قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، بسحب مرتفعة، مع استقرار بدرجات الحرارة على السّاحل وفوق الجبال، بينما ترتفع بشكل طفيف في الدّاخل".

ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطقس المتوقّع الأربعاء قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة خاصّةً في المناطق السّاحليّة والجبليّة لتصبح دون معدّلاتها الموسميّة، وترتفع نسبة الرّطوبة اعتبارًا من الظّهر فيتكوّن الضّباب الكثيف على المرتفعات، ويتحوّل الطّقس تدريجيًّا إلى غائم، وتتساقط أمطار متفرّقة أحيانًا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة خاصّةً شمال البلاد؛ كما يُتوقّع تساقط حبّات البرد".

وبيّنت أنّ "الطّقس المتوقّع الخميس غائم جزئيًّا، مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة خاصّةً في المناطق الدّاخليّة، وضباب على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرّقة أحيانًا، مع حدوث برق ورعد خلال فترة قبل الظّهر، كما تبقى الرّياح ناشطة، ويستمرّ تكوّن الضّباب الكثيف على المرتفعات؛ على أن يتحسّن الطّقس تدريجيًّا اعتبارًا من المساء".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوّقع يوم الجمعة قليل الغيوم إجمالًا، مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، وضباب محلّي على المرتفعات".
 
 
 
محليات

الطقس اليوم

الطقس

"خطوات حرفية يقوم بها الجيش".. مواقف للسيناتور جين شاهين خلال لقائها الرئيس عون
شكل المرحلة المقبلة: تصعيد عسكري! (الجمهورية)

