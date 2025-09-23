الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

"خطوات حرفية يقوم بها الجيش".. مواقف للسيناتور جين شاهين خلال لقائها الرئيس عون

2025-09-23 | 02:24
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;خطوات حرفية يقوم بها الجيش&quot;.. مواقف للسيناتور جين شاهين خلال لقائها الرئيس عون
"خطوات حرفية يقوم بها الجيش".. مواقف للسيناتور جين شاهين خلال لقائها الرئيس عون

التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في جناحه في فندق "ماريوت" في نيويورك، عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الاميركي السيناتور جاين شاهين، وشكرها على الدور الذي لعبته مع عدد من اعضاء المجلس، لتخصيص مبلغ 193 مليون دولار اميركي لدعم الجيش اللبناني، و40 مليون دولار اميركي لقوى الامن الداخلي، وذلك تجاوباً مع الرغبة التي كان ابداها رئيس الجمهورية خلال استقباله السيناتور شاهين قبل اسابيع في قصر بعبدا.

وابلغ الرئيس عون المسؤولة الاميركية ان هذا الدعم يؤكد مرة جديدة الثقة التي تضعها الولايات المتحدة الاميركية بقدرات الجيش اللبناني، وبدوره في المحافظة على الاستقرار في لبنان، خصوصاً بعد ترحيب مجلس الوزراء اللبناني بالخطة التي وضعتها قيادة الجيش لتطبيق قرار الحكومة المتعلق بحصر السلاح.

ولفت الرئيس عون الى ان دور الجيش لا يقتصر فقط على الانتشار في جنوب الليطاني، بل يشمل ايضاً حفظ الامن في الداخل، وعلى طول الحدود الشمالية- الشرقية ، ومنع التهريب، ومكافحة المخدرات، وحماية المؤسسات الرسمية والدستورية، وغيرها من المهام التي يتولاها الجيش ضمن امكانات متواضعة في العتاد والتجهيز.

وخلال اللقاء الذي حضرته السفيرة اللبنانية في واشنطن السيدة ندى حمادة معوض، تناول الرئيس عون الوضع في الجنوب، فأشار الى "التوقيت المريب" للمجزرة التي ارتكبتها اسرائيل بحق عائلة استشهد عدد من افرادها بينهم ثلاثة اطفال، وذلك بعد ساعات على انتهاء اجتماع لجنة الـMechanism التي كان يمكن لها ان تتحقق من مزاعم اسرائيل حول هوية رب العائلة قبل استهدافها، لا سيما وان من مهام اللجنة متابعة تنفيذ اتفاق تشرين الثاني الماضي الذي يوليها مهمة التدقيق في اي معلومات حول اعمال عسكرية او مواقع مشبوهة للتأكد من صحتها ومعالجة الاشتباه. 

ولفت الرئيس عون، الى ان استمرار اسرائيل باعتداءاتها على لبنان، يطرح علامة استفهام حول مدى قدرة المجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا اللتان رعتا اعلان  تشرين الثاني الماضي، على وضع حد للاعتداءات الاسرائيلية المتتالية، واعادة الاسرى اللبنانيين، ووقف التصعيد الذي يؤدي استمراره الى اضاعة جهود الساعين لتحقيق الاستقرار في الجنوب، وفي مقدمهم الولايات المتحدة الاميركية.

واكد الرئيس عون ان الحكومة اللبنانية ماضية في تنفيذ الالتزامات التي حددتها كخارطة طريق لعملها، واولها الاصلاحات المالية والاقتصادية، والتعاون مع صندوق النقد والبنك الدولي، الى الترحيب بالخطة التي وضعتها قيادة الجيش لتنفيذ قرار الحكومة بحصرية السلاح.

من جهتها، رحبت السيناتور شاهين بالخطوات العملية التي يقوم بها الجيش اللبناني بحرفية وانتظام، لافتة الى ان المساعدة التي تحددت للجيش وقوى الامن الداخلي تهدف الى تمكين القوى المسلحة اللبنانية القيام بمسؤولياتها كاملة، واي تطور ايجابي في مجرى الاحداث في لبنان، سوف يساعد على زيادة هذه المساعدات.

وحضر اللقاء فريق عمل السيناتور شاهين، وعن الجانب اللبناني اضافة الى السفيرة معوض، المستشار السياسي جان عزيز ومدير الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا.
 
 
 
مقالات ذات صلة
"خطوات حرفية يقوم بها الجيش".. مواقف للسيناتور جين شاهين خلال لقائها الرئيس عون

محليات

جوزاف عون

جاين شاهين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لأصحاب "الفوميه".. تعميم من الداخلية! (صورة)
أمطار الخريف اقتربت.. متى موعدها؟

اقرأ ايضا في محليات

مرتديلا مضروبة بجلود وعظام.. فضيحة غذائية في لبنان!
05:42

مرتديلا مضروبة بجلود وعظام.. فضيحة غذائية في لبنان!

صدر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، البيان التالي:

05:42

مرتديلا مضروبة بجلود وعظام.. فضيحة غذائية في لبنان!

صدر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، البيان التالي:

دريان نعى المفتي السعودي: كان نجما ساطعا في سماء العلماء
05:28

دريان نعى المفتي السعودي: كان نجما ساطعا في سماء العلماء

نعى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان "مفتي العام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ"، وقال: "باسمي وباسم دار الفتوى ومجلس المفتين في لبنان، والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وجميع المؤسسات التابعة لدار الفتوى تلقينا بحزن واسى نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الذي خسره المسلمون في العالمين الإسلامي والعربي".

05:28

دريان نعى المفتي السعودي: كان نجما ساطعا في سماء العلماء

نعى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان "مفتي العام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ"، وقال: "باسمي وباسم دار الفتوى ومجلس المفتين في لبنان، والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وجميع المؤسسات التابعة لدار الفتوى تلقينا بحزن واسى نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الذي خسره المسلمون في العالمين الإسلامي والعربي".

يحدث الآن

اخترنا لك
تصريح وزير المالية ياسين جابر عقب لقائه وفدين من صندوق النقد والبنك الدولي
06:00
مرتديلا مضروبة بجلود وعظام.. فضيحة غذائية في لبنان!
05:42
دريان نعى المفتي السعودي: كان نجما ساطعا في سماء العلماء
05:28
الرئيس عون أبرق إلى الملك السعودي: لبنان حريص على تعزيز علاقاتنا الثنائية
04:36
نائب يتخوّف من التصعيد: غطاء أميركي لضرب لبنان (فيديو)
04:22
النائب هادي أبو الحسن لـ #الجديد: جنبلاط يجري الاتصالات اللازمة لانجاز صفقة تبادل الأسرى والمختطفين ويجب تشكيل لجنة دولية للتحقيق بملف السويداء
03:50
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025