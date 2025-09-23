"خطوات حرفية يقوم بها الجيش".. مواقف للسيناتور جين شاهين خلال لقائها الرئيس عون

التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في جناحه في فندق "ماريوت" في نيويورك، عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس السيناتور جاين شاهين، وشكرها على الدور الذي لعبته مع عدد من اعضاء المجلس، لتخصيص مبلغ 193 مليون اميركي لدعم ، و40 مليون دولار اميركي لقوى الامن الداخلي، وذلك تجاوباً مع الرغبة التي كان ابداها رئيس الجمهورية خلال استقباله السيناتور شاهين قبل اسابيع في قصر بعبدا.



وابلغ المسؤولة الاميركية ان هذا الدعم يؤكد مرة الثقة التي تضعها الاميركية بقدرات ، وبدوره في على الاستقرار في ، خصوصاً بعد ترحيب اللبناني بالخطة التي وضعتها قيادة الجيش لتطبيق قرار الحكومة المتعلق بحصر السلاح.



ولفت الرئيس عون الى ان دور الجيش لا يقتصر فقط على الانتشار في جنوب الليطاني، بل يشمل ايضاً حفظ الامن في الداخل، وعلى طول الحدود الشمالية- الشرقية ، ومنع التهريب، ومكافحة المخدرات، وحماية المؤسسات الرسمية والدستورية، وغيرها من المهام التي يتولاها الجيش ضمن امكانات متواضعة في العتاد والتجهيز.



وخلال اللقاء الذي حضرته السفيرة في واشنطن السيدة ندى حمادة معوض، تناول الرئيس عون الوضع في الجنوب، فأشار الى "التوقيت المريب" للمجزرة التي ارتكبتها اسرائيل بحق عائلة استشهد عدد من افرادها بينهم ثلاثة اطفال، وذلك بعد ساعات على انتهاء اجتماع لجنة الـMechanism التي كان يمكن لها ان تتحقق من مزاعم اسرائيل حول هوية رب العائلة قبل استهدافها، لا سيما وان من مهام اللجنة متابعة تنفيذ اتفاق تشرين الثاني الماضي الذي يوليها مهمة التدقيق في اي معلومات حول اعمال عسكرية او مواقع مشبوهة للتأكد من صحتها ومعالجة الاشتباه.



ولفت الرئيس عون، الى ان استمرار اسرائيل باعتداءاتها على لبنان، يطرح علامة استفهام حول مدى قدرة المجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا اللتان رعتا اعلان تشرين الثاني الماضي، على وضع حد للاعتداءات الاسرائيلية المتتالية، واعادة الاسرى اللبنانيين، ووقف التصعيد الذي يؤدي استمراره الى اضاعة جهود الساعين لتحقيق الاستقرار في الجنوب، وفي مقدمهم الولايات المتحدة الاميركية.



واكد الرئيس عون ان الحكومة اللبنانية ماضية في تنفيذ الالتزامات التي حددتها كخارطة طريق لعملها، واولها الاصلاحات المالية والاقتصادية، والتعاون مع صندوق النقد والبنك الدولي، الى الترحيب بالخطة التي وضعتها قيادة الجيش لتنفيذ قرار الحكومة بحصرية السلاح.



من جهتها، رحبت السيناتور شاهين بالخطوات العملية التي يقوم بها الجيش اللبناني بحرفية وانتظام، لافتة الى ان المساعدة التي تحددت للجيش وقوى الامن الداخلي تهدف الى تمكين القوى المسلحة اللبنانية القيام بمسؤولياتها كاملة، واي تطور ايجابي في مجرى الاحداث في لبنان، سوف يساعد على زيادة هذه المساعدات.



وحضر اللقاء فريق عمل السيناتور شاهين، وعن الجانب اللبناني اضافة الى السفيرة معوض، المستشار السياسي جان عزيز ومدير الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا.