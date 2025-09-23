لأصحاب "الفوميه".. تعميم من الداخلية! (صورة)

نعى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان "مفتي العام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ"، وقال: "باسمي وباسم دار الفتوى ومجلس المفتين في لبنان، والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وجميع المؤسسات التابعة لدار الفتوى تلقينا بحزن واسى نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الذي خسره المسلمون في العالمين الإسلامي والعربي".