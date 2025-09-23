نائب في "حزب الله": لا أحد يستطيع نزع السلاح!

وخلال افتتاح بلدية برج قلاويه التعبئة الرياضية دورة الشهيد الأسمى، شدد النائب عز الدين على
أن "المقاومة
التي انتمينا إليها لن تنكسر، وهي مقاومة الدفاع عن الوطن
وعن الأهل والشعب، ولا يستطيع أحد أن ينزع سلاحها، فهي متجذرة في هذه الأرض
، وأهلها وبيئتها وشعبها متمسكون بإرادتهم ومتمسكون بسلاح المقاومة الذي يعتبرونه السلاح الذي يحمي لبنان
، والذي يستطيعون من خلاله أن يدافعوا عن أنفسهم".
وختم النائب عز الدين: "نقول لأميركا ولإسرائيل ولأدوات الداخل الذين يراهنون على نزع هذا السلاح، أنتم واهمون ولا تدركون أو تعرفون حقيقة هذه الإرادة التي يتمتع بها أبناء أهل الجنوب على مستوى طوائفهم ومختلف مذاهبهم، فهؤلاء يشكلون الحصن الحصين للدفاع عن لبنان".