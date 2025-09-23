الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

مرتديلا مضروبة بجلود وعظام.. فضيحة غذائية في لبنان!

2025-09-23 | 05:42
مرتديلا مضروبة بجلود وعظام.. فضيحة غذائية في لبنان!
مرتديلا مضروبة بجلود وعظام.. فضيحة غذائية في لبنان!

صدر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، البيان التالي:

عطفًا على البيان الصادر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتاريخ 22/09/2025 بشأن المخالفات الصحية والبيئية الخطيرة في مسلخ سوداف – تربل، تفيد المصلحة بما يلي:

عملاً بإشارة النيابة العامة الاستئنافية، تم توقيف ستة أشخاص من العاملين في المسلخ، وجرى التوسع بالتحقيقات، حيث تبيّن أن مسحوق العظام والجلود الذي يتم تجهيزه في المسلخ يُباع إلى بعض مصانع المرتديلا في منطقة شتورا.

وكانت هذه الإجراءات قد انطلقت بعد مخابرة سعادة محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، الذي كلف قيادة منطقة البقاع في قوى الأمن الداخلي باتخاذ التدابير اللازمة، حيث باشرت الأجهزة الأمنية بتنفيذها تحت إشراف القضاء المختص، وتم ضبط المواد المخالفة وفتح تحقيق شامل.

إن المصلحة إذ تؤكد متابعتها الحثيثة لهذه القضية، تدعو الجهات المعنية إلى التشدد في الرقابة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين على هذا المسلخ، صونًا للصحة العامة وحمايةً للبيئة، ومنعًا لتكرار مثل هذه المخالفات التي ترقى إلى مستوى الجرائم البيئية والصحية.
عون التقى السيناتور شاهين: التطور الإيجابي سيساعد على زيادة المساعدات
دريان نعى المفتي السعودي: كان نجما ساطعا في سماء العلماء

لحظة القبض على مطلوب قرب المدينة الرياضية
10:14

لحظة القبض على مطلوب قرب المدينة الرياضية

اظهر مقطع فيديو لحظة القاء القبض على مطلوب من قبل الاجهزة الأمنية قرب المدينة الرياضية.

10:14

لحظة القبض على مطلوب قرب المدينة الرياضية

اظهر مقطع فيديو لحظة القاء القبض على مطلوب من قبل الاجهزة الأمنية قرب المدينة الرياضية.

جوائز مالية مقابل معلومات شخصية.. تحذير من محاولات احتيال
09:28

جوائز مالية مقابل معلومات شخصية.. تحذير من محاولات احتيال

مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية والوزيرة ليلى الصلح حمادة تحذران من التجاوب مع رسائل البريد الالكتروني والرسائل النصية التي تعد بجوائز مالية وتطلب بالمقابل معلومات شخصية ودفعات مالية وتؤكد انها محاولات احتيال لا تمت لمؤسسة الوليد بن طلال الانسانية وللوزيرة ليلى الصلح حمادة بصلة.

09:28

جوائز مالية مقابل معلومات شخصية.. تحذير من محاولات احتيال

مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية والوزيرة ليلى الصلح حمادة تحذران من التجاوب مع رسائل البريد الالكتروني والرسائل النصية التي تعد بجوائز مالية وتطلب بالمقابل معلومات شخصية ودفعات مالية وتؤكد انها محاولات احتيال لا تمت لمؤسسة الوليد بن طلال الانسانية وللوزيرة ليلى الصلح حمادة بصلة.

لحظة القبض على مطلوب قرب المدينة الرياضية
10:14
جوائز مالية مقابل معلومات شخصية.. تحذير من محاولات احتيال
09:28
بدء مراسم تشييع شهداء بنت جبيل.. ومراسل الجديد ينقل الصورة
09:06
بنت جبيل تودّع شهداءها.. ومراسل "الجديد" ينقل الصورة
08:43
جعجع التقى السفير الفرنسي: نشدد على ضرورة إجراء الإنتخبات في موعدها
08:26
بعد 6 اشهر.. اخلاء سبيل قاضي موقوف
08:08
