مرتديلا مضروبة بجلود وعظام.. فضيحة غذائية في لبنان!

عطفًا على البيان الصادر عن بتاريخ 22/09/2025 بشأن المخالفات الصحية والبيئية الخطيرة في مسلخ سوداف – تربل، تفيد المصلحة بما يلي:



عملاً بإشارة الاستئنافية، تم توقيف ستة أشخاص من العاملين في المسلخ، وجرى التوسع بالتحقيقات، حيث تبيّن أن مسحوق العظام والجلود الذي يتم تجهيزه في المسلخ يُباع إلى بعض مصانع المرتديلا في منطقة شتورا.



وكانت هذه الإجراءات قد انطلقت بعد مخابرة محافظ القاضي ، الذي كلف قيادة في باتخاذ التدابير اللازمة، حيث باشرت بتنفيذها تحت إشراف المختص، وتم ضبط المواد المخالفة وفتح تحقيق شامل.



إن المصلحة إذ تؤكد متابعتها الحثيثة لهذه القضية، تدعو الجهات المعنية إلى التشدد في الرقابة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين على هذا المسلخ، صونًا للصحة العامة وحمايةً للبيئة، ومنعًا لتكرار مثل هذه المخالفات التي ترقى إلى مستوى الجرائم البيئية والصحية.