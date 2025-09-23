دريان نعى المفتي السعودي: كان نجما ساطعا في سماء العلماء

وأضاف: "فقد كان نجما ساطعا في سماء العلماء ومثال العالم
الفذ الفقيه المتواضع، وعالماً كبيراً وفقيهاً بارعاً، وواحدا من كبار علماء الأمة الإسلامية الذي عمل طيلة حياته في خدمة الإسلام والمسلمين وتميزت مسيرته بالتسامح والمحبة والانفتاح وبالكلمة الساطعة ومكارم الأخلاق والحكمة والاعتدال وسعة الصدر والشجاعة والجرأة في قول الحق
وتوحيد صفوف المسلمين وجمع شملهم بحكمة وروية".
وختم دريان: "ونتمنى لأهله وتلامذته ومحبيه الصبر والسلوان، ونسأل الله
سبحانه وتعالى أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جنَّاته وينزله منازل الأبرار مع النَبيِّين والصدِّيقين والشهداء وحَسُنَ أولئك رفيقا".