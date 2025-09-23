دريان نعى المفتي السعودي: كان نجما ساطعا في سماء العلماء

نعى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان "مفتي العام الشيخ عبد العزيز بن عبد آل الشيخ"، وقال: "باسمي وباسم دار الفتوى ومجلس المفتين في ، والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وجميع المؤسسات التابعة لدار الفتوى تلقينا بحزن واسى نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الذي خسره المسلمون في العالمين الإسلامي والعربي".