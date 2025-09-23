سلام يستغرب كلام برّاك: كلّي ثقة في الجيش

أستغرب رئيس الحكومة نواف سلام التصريحات التي أدلى بها توم برّاك والتي تشكك بجدية الحكومة ودور الجيش.

وأكد سلام في تغريدة على منصة "أكس" أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ بيانها الوزاري كاملاً ولا سيما لجهة القيام بالإصلاحات التي تعهدت بها وبسط سلطة كامل أراضيها بقواها الذاتية وحصر السلاح في يدها وحدها كما ترجمته قرارت في هذا الخصوص.

وأضاف: "في هذا الصدد، كلّي ثقة أن يضطلع بمسؤولياته في حماية سيادة وضمان استقراره ويقوم بمهامه الوطنية ومن ضمنها تنفيذ الخطة التي عرضها على مجلس الوزراء بتاريخ ٥ ايلول الجاري".

ودعا الرئيس سلام إلى تكثيف دعمه للجيش اللبناني والضغط على للانسحاب من الاراضي التي تحتلها، ووقف اعتداءاتها المتكررة تنفيذاً لإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني 2024.

وفي الختام عبّر عن لبنان العميق بإمكانية تحقيق سلام دائم في المنطقة بناءً على مبادرة السلام للعام ٢٠٠٢ كونها ترتكز على مبادئ العدالة وأحكام القانون الدولي وقرارت وتدعو إلى تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره بما فيه إقامة دولته المستقلة.