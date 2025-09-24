"دولة، شعب، مقاومة".. تصريحات جديدة لنائب في "حزب الله"!

أشار عضو للمقاومة النائب جشي، الى أنّ "المسؤولين في مدعوون لتحمّل مسؤولياتهم والتعاطي بجدّية مع ​الخطر الإسرائيلي​ وعدم السماح للعدو أن ينجح في تحويل المشكلة إلى خلاف داخلي بين اللبنانيين أنفسهم".

وخلال حفل تأبيني، شدد جشي على أنّ "المشكلة الأساس ليست بين اللبنانيين بل مع وجود واحتلاله وعدوانيته"، لافتاً إلى أنّ " لم تكن يوماً مشكلة إنما وُلدت كردة فعل طبيعية على ".



وأوضح أن "ما يسعى إليه ومعه الوسيط الأميركي والمفوض السامي هو تجريد المقاومة من سلاحها"، معتبراً أن "أي استهداف للمقاومة يعني عملياً استهداف كل لأنّ المشروع الإسرائيلي يقوم على تحويل وطننا إلى جزء من مخطط الكبرى".



وأردف "لو قُدّر للبنان أن يتخلى عن مقاومته وفي ظل عجز الجيش عن مواجهة الاحتلال فإنّ بلدنا سيصبح لقمة سائغة أمام وفرصة لتحقيق أطماعه".



ودعا جشي إلى أن "يكون الردّ الوطني على ما جرى في من خلال توحيد الموقف الداخلي وبناء استراتيجية دفاعية وطنية يشارك فيها الجميع: الدولة، الشعب والمقاومة، بهدف ردع العدوان وحماية لبنان".



وأضاف "بدل الاستعجال لاتخاذ قرارات تخدم العدو فلنتعاون جميعاً في بلورة رؤية وطنية لحماية بلدنا".