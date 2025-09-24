"دولة، شعب، مقاومة".. تصريحات جديدة لنائب في "حزب الله"!

وخلال حفل تأبيني، شدد جشي على أنّ "المشكلة الأساس ليست بين اللبنانيين بل مع وجود الكيان الصهيوني
واحتلاله وعدوانيته"، لافتاً إلى أنّ "المقاومة
لم تكن يوماً مشكلة إنما وُلدت كردة فعل طبيعية على الاحتلال
".
وأوضح أن "ما يسعى إليه الإسرائيلي
ومعه الوسيط الأميركي والمفوض السامي هو تجريد المقاومة من سلاحها"، معتبراً أن "أي استهداف للمقاومة يعني عملياً استهداف كل لبنان
لأنّ المشروع الإسرائيلي يقوم على تحويل وطننا إلى جزء من مخطط إسرائيل
الكبرى".
وأردف "لو قُدّر للبنان أن يتخلى عن مقاومته وفي ظل عجز الجيش عن مواجهة الاحتلال فإنّ بلدنا سيصبح لقمة سائغة أمام العدو
وفرصة لتحقيق أطماعه".
ودعا جشي إلى أن "يكون الردّ الوطني على ما جرى في بنت جبيل
من خلال توحيد الموقف الداخلي وبناء استراتيجية دفاعية وطنية يشارك فيها الجميع: الدولة، الشعب والمقاومة، بهدف ردع العدوان وحماية لبنان".
وأضاف "بدل الاستعجال لاتخاذ قرارات تخدم العدو فلنتعاون جميعاً في بلورة رؤية وطنية لحماية بلدنا".