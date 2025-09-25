التحكم المروري: لتوخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط أمطار خفيفة في بعض المناطق حرصًا على السلامة العامة

نوّه عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين بالموقف الذي عبّر عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري، واصفاً إياه بـ"الحكيم، والجريء، والشجاع" لرفضه مواقف المبعوث الأميركي توم برّاك، ورفض أي محاولة لتحويل المؤسسة العسكرية اللبنانية إلى "حرس حدود" أو جعل سلاحها أداة "للإرضاء أو الفتنة".