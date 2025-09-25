بعد كلام برّاك.. نائب "حزب الله" يدعو الحكومة الى موقف حاسم!

نوّه عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين بالموقف الذي عبّر عنه ، واصفاً إياه بـ"الحكيم، والجريء، والشجاع" لرفضه مواقف المبعوث الأميركي توم برّاك، ورفض أي محاولة لتحويل المؤسسة العسكرية إلى "حرس حدود" أو جعل سلاحها أداة "للإرضاء أو الفتنة".

وفي كلمته خلال احتفال " " بالذكرى السنوية الأولى لـ"القادة الشهداء" في مجمّع "الإمام المجتبى" في "السان تيريز"، ناشد عز الدين الرسمي أن يتخذ موقفاً متناسباً مع "التدخلات الأميركية السافرة" والتهديدات الموجهة إلى الدولة ، معبّراً عن رفضه لما اعتبره انحيازاً أميركياً للعدو .



وطالب النائب الحكومة بـ" البيان الوزاري كاملاً"، مشدداً على أولوياتٍ يتقدمها "وقف العدوان وإخراج الصهيوني من الأراضي التي احتلها"، إلى جانب الشروع الفوري بإعادة البناء والإعمار وصرف التعويضات لمتضرري الحرب. ودعا إلى إدراج اعتمادات مالية لإعادة الإعمار في موازنة 2026 كي يشعر المواطنون بـ"الاهتمام وعدم تركهم لقدرهم".



وحذّر عز الدين من "المزايدات السياسية" التي تربط إعادة الإعمار بـ"حصرية سحب السلاح"، واعتبر أن ذلك يعدّ "تجاوزاً للمصالح الوطنية العليا للبنان وللشعب اللبناني".



كما دان ما ورد على لسان المبعوث الأميركي، واصفاً تصريح برّاك بأنه "يُنطق بلسان نتنياهو" عندما اعتبر أن "مكوّناً أساسياً في المجتمع السياسي اللبناني هو عدو ويجب عليه"، معتبراً أن هذا الكلام يشكّل "استباحة لسيادة لبنان وتحريضاً طائفياً". وطالب بدور حكومي وأركان دولة يعبّر عن "رفضهم وإدانتهم" لهذه التصريحات.



وأضاف عز الدين أن تصريحات أميركية أخرى، بينها تحذير السيناتور ليندسي غراهام من استخدام "الوسائل العسكرية" في حال فشل نزع السلاح سلمياً، تشكل تهديداً مباشراً للحكومة والشعب، متسائلاً عمّا إذا كان اللبنانيون سيقبلون "هذا الاستخفاف بحقوقهم وكراماتهم". كما أعرب عن قلقه من خطاب قادته تصريحات لافتة على مستوى رئاسي تتحدث عن "عصر الأزمات" ما يجعل دولاً تُجبر على الخضوع أو مواجهة صراعات .