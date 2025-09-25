افتتاح القصر البلدي الجديد في السعيدة

رعى محافظ بشير خضر ممثلًا بقائمقام هبة زعيتر افتتاح قصر بلدي تم بناؤه حديثا في بلدة السعيدة غربي ، حضر الافتتاح مدير الجامعة الاسلامية الدكتور ايمن زعير، مدير مصلحة الزراعة في بعلبك الهرمل عباس الديراني ،رئيس بلدية السعيدة مشرف الحاج ، قادة امنيين، رؤساء بلديات اعضاء مجالس بلدية مخاتير وفعاليات.

وأكدت زعيتر على "اهمية افتتاح قصر بلدي جديد في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وقالت: "أنه لأمر عظيم وجميل ان نرى بحق ان بلديتكم الكريمة في بدء الولاية الجديدة تقوم بتدشين المبنى البلدي الجديد، إذ ان هذا الفعل هو رسالة وطنية بامتياز لفعل والتشبث بالأرض والمجتمع والبيئة، وهو فعل نهوض ايضا وتجسيد حقيقي لفكرة الدولة العادلة بمؤسساتها وإداراتها وهيئاتها اللامركزية، فكيف إذا كانت بلدية السعيدة تفتتح قصرا بلديا ورمزا يعبر بحق عن ايمان حقيقي بعودة مؤسسات إلى حاضنة الدولة".



بدوره اكد رئيس بلدية "السعيدة" مشرف الحاج ان "بناء مركز جديد للبلدية هو مركز لتسير الخدمات، ولكل محتاج لخدمة او استشارة ،وهو خطوة على طريق التنمية والخدمة العامة ومنارة للتعاون والشراكة مع الجميع". وشكر الحاج يوسف محافظ على رعايته افتتاح مركز جديد للبلدية آملا بان يكون هذا المبنى عنوانا لانطلاقة للعمل المشترك والشفافية وخدمة الصالح العام.