افتتاح القصر البلدي الجديد في السعيدة

وأكدت زعيتر على "اهمية افتتاح قصر بلدي جديد في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وقالت: "أنه لأمر عظيم وجميل ان نرى بحق ان بلديتكم الكريمة في بدء الولاية الجديدة تقوم بتدشين المبنى البلدي الجديد، إذ ان هذا الفعل هو رسالة وطنية بامتياز لفعل المقاومة
والتشبث بالأرض والمجتمع والبيئة، وهو فعل نهوض ايضا وتجسيد حقيقي لفكرة الدولة العادلة بمؤسساتها وإداراتها وهيئاتها اللامركزية، فكيف إذا كانت بلدية السعيدة تفتتح قصرا بلديا ورمزا يعبر بحق عن ايمان حقيقي بعودة مؤسسات الوطن
إلى حاضنة الدولة".
بدوره اكد رئيس بلدية "السعيدة" مشرف الحاج يوسف
ان "بناء مركز جديد للبلدية هو مركز لتسير الخدمات، ولكل محتاج لخدمة او استشارة ،وهو خطوة على طريق التنمية والخدمة العامة ومنارة للتعاون والشراكة مع الجميع". وشكر الحاج يوسف محافظ بعلبك الهرمل
على رعايته افتتاح مركز جديد للبلدية آملا بان يكون هذا المبنى عنوانا لانطلاقة جديدة
للعمل المشترك والشفافية وخدمة الصالح العام.