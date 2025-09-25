خرجت في الأسابيع الاخيرة أصوات سياسية وحزبية لا تؤيد " " وحركة "أمل" واتهمتهما بأنهما يعملان على الدفع إلى طاولة حوار تؤدّي حصيلتها إلى إجراء تعديلات دستورية لتعزيز حضور المكوّن في .

ومن هذه الاقتراحات تخصيص منصب يحل نائباً لرئيس الجمهورية وأن لا يكون هذا الموقع صورياً بل يحق لمن يشغله المشاركة في اتخاذ القرارات الكبرى وأن تكون برئاسة ضابط شيعي من باب طمأنة جمهور البيئة التي تتمسّك بالسلاح.

يختصر ما يجري تداوله بأنّ "هذا الكلام لا أساس له من الصحة". ويلخص لـ"النهار" في جملة واحدة تدحض وتكذّب كل الكلام الدائر عن سعي إلى إحداث تغييرات في هيكلية الحكم: "ما نريده هو تطبيق من ألفه إلى يائه". ويدعو كل من يهمّه الأمر في الداخل والخارج إلى سماع موقفه هذا. وفي إثبات على هذا التوجّه قدّمت اقتراح قانون انتخاب خارج القيد الطائفي وانتخاب مجلس للشيوخ يأخذ من صلاحيات رئيس المجلس.