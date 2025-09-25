الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
27
o
البقاع
17
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
14:16
وفيق صفا والـ"سكي لح لح" (فيديو)
12:48
شاهد - أصبع "السيد" يلوح على صخرة الروشة
10:25
وفيق صفا مشاركاً في ذكرى اغتيال نصرالله (فيديو)
09:33
مقابل الصخرة.. صورة نصرالله حاضرة! (فيديو)
07:09
إنفجار سيارة.. وإصابات! (فيديو)
محليات
إضاءة صخرة الروشة بصورة رفيق وسعد الحريري يتوسطهم السيد حسن نصرالله
2025-09-25 | 12:00
A-
A+
إضاءة صخرة الروشة بصورة رفيق وسعد الحريري يتوسطهم السيد حسن نصرالله
مقالات ذات صلة
إضاءة صخرة الروشة بصورة للسيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين
لحظة إضاءة صخرة الروشة بصورة نصرالله وصفي الدين (فيديو)
حزب الله يجدد في بيان دعوته للمشاركة في فعالية "إضاءة" صخرة الروشة بصورتي نصرالله وصفي الدين
إضاءة صخرة الروشة بصورة رفيق وسعد الحريري يتوسطهم السيد حسن نصرالله
محليات
الروشة
بصورة
الحريري
يتوسطهم
السيد
نصرالله
العودة الى الأعلى
التحكم المروري: لتوخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط أمطار خفيفة في بعض المناطق حرصًا على السلامة العامة
واشنطن بالملايين تطارده.. من هو "العقل المالي" لحزب الله؟
اقرأ ايضا في محليات
15:48
قرار جديد لنواف سلام.. اعتكاف ام اعتراض؟
خاص الجديد
15:48
قرار جديد لنواف سلام.. اعتكاف ام اعتراض؟
خاص الجديد
14:27
النائب إبراهيم منيمنة: تحية لأهالي بيروت على وعيهم وحسهم الوطني في مواجهة يوم التحدّي
14:27
النائب إبراهيم منيمنة: تحية لأهالي بيروت على وعيهم وحسهم الوطني في مواجهة يوم التحدّي
14:16
وفيق صفا والـ"سكي لح لح" (فيديو)
فيديو متداول لرئيس وحدة الارتباط والتنسق في "حزب الله" الحاج وفيق صفا
للمتابعة:
14:16
وفيق صفا والـ"سكي لح لح" (فيديو)
فيديو متداول لرئيس وحدة الارتباط والتنسق في "حزب الله" الحاج وفيق صفا
للمتابعة:
يحدث الآن
عربي و دولي
16:12
"عشائر وقرى".. ماذا قال بارّاك عن الشرق الأوسط؟
خاص الجديد
15:48
قرار جديد لنواف سلام.. اعتكاف ام اعتراض؟
عربي و دولي
15:26
ترامب يتهيأ لإعلان مفاجئ وهام عن سوريا
اخترنا لك
قرار جديد لنواف سلام.. اعتكاف ام اعتراض؟
15:48
النائب إبراهيم منيمنة: تحية لأهالي بيروت على وعيهم وحسهم الوطني في مواجهة يوم التحدّي
14:27
وفيق صفا والـ"سكي لح لح" (فيديو)
14:16
انتخاب المغتربين مؤجَّل..وخوف من "الخرق الشيعي"
13:33
مصادر نيابية للجديد: الخوف هو أساس امتناع رئيس المجلس وفريقه السياسي عن البدء بتنفيذ الاصلاحات في قانون الانتخاب لان اقتراع المغتربين هو مقدمة لتنفيذ الاصلاحات الاخرى كالميغا سنتر والبطاقة الممغنطة
13:14
مصادرُ نيابية للجديد: استبعاد انتخاب المغتربين من جدول أعمال البرلمان تجاوزاً للتعطيل السياسي وخوفاً من خرق شيعي محتمل في الانتخابات المقبلة
13:12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-07-31
الرئيس سلام: طرح "حصرية السلاح" ليس استفزازاً لأحد (الشرق الأوسط)
2025-08-12
كيف انفجر مخزن "الحزب"؟(الشرق الأوسط)
10:25
وفيق صفا مشاركاً في ذكرى اغتيال نصرالله (فيديو)
15:48
قرار جديد لنواف سلام.. اعتكاف ام اعتراض؟
14:16
وفيق صفا والـ"سكي لح لح" (فيديو)
2025-04-27
احمد حاتم يكشف حقيقة ارتباطه بـ هنا الزاهد
بالفيديو
بالفيديو
13:05
مقدمة النشرة المسائية 25-09-2025
10:51
بالفيديو - نصرالله على صخرة الروشة!
07:14
فعالية "الصخرة".. مراسلة الجديد من قلب الحدث
2025-09-24
مقدمة النشرة المسائية 24-09-2025
2025-09-24
هنا بيروت - نوفل ضو - الحلقة الكاملة
2025-09-23
مقدمة النشرة المسائية 23-09-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
10:51
بالفيديو - نصرالله على صخرة الروشة!
محليات
10:51
بالفيديو - نصرالله على صخرة الروشة!
محليات
10:15
بالصورة - نصرالله بين "الحريريين"
محليات
10:15
بالصورة - نصرالله بين "الحريريين"
محليات
10:35
بالصورة - علم "حزب الله" على صخرة الروشة!
محليات
10:35
بالصورة - علم "حزب الله" على صخرة الروشة!
محليات
08:55
رسمياً.. حزب الله ماضٍ بفعالية "إضاءة" الصخرة!
محليات
08:55
رسمياً.. حزب الله ماضٍ بفعالية "إضاءة" الصخرة!
خاص الجديد
10:52
قبل الإضاءة.. ماذا قال وفيق صفا لـ"الجديد"؟
خاص الجديد
10:52
قبل الإضاءة.. ماذا قال وفيق صفا لـ"الجديد"؟
محليات
13:01
بعد الإضاءة.. ردٌ لنواف سلام: إنقلاب وطالبت بتوقيف الفاعلين
محليات
13:01
بعد الإضاءة.. ردٌ لنواف سلام: إنقلاب وطالبت بتوقيف الفاعلين
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025