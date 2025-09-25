لحظة إضاءة صخرة الروشة بصورة نصرالله وصفي الدين (فيديو)

أضاء صورة السيدين الشهيدين وهاشم على ، ضمن فعاليات إحياء ذكرى اغتيال ، وسط حضور واسع لمناصري الحزب على البحري.