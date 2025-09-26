الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

وزير الدفاع: نأسف لالقاء تبعات الشارع على حماة الشرعية

2025-09-26 | 05:45
وزير الدفاع: نأسف لالقاء تبعات الشارع على حماة الشرعية
وزير الدفاع: نأسف لالقاء تبعات الشارع على حماة الشرعية

صدر عن مكتب وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى ما يأتي:

ان المهمة الوطنية الاساسية التي يضطلع بها الجيش اللبناني دائما هي درء الفتنة ومنع انزلاق الوضع الى مهاوي التصادم وردع المتطاولين على السلم الاهلي وترسيخ دعائم الوحدة الوطنية. لقد بذل الجيش اللبناني الدماء والارواح والاصابات والاعاقات في سبيل الارض والعلم والكرامة وشرف الانتماء لهذا الوطن ولم ينتظر شكوراً ولا زهوراً من احد، لكن كرامة عسكرييه وضباطه الفخورين الجسورين الميامين تأبى نكران الجميل وتأنف التحامل الظالم وتأسف لالقاء تبعات الشارع على حماة الشرعية والتلطي وراء تبريرات صغيرة للتنصل من المسؤوليات الكبيرة. ان للجيش اللبناني وطناً يصونه ورئيساً يرعاه وقائداً يسهر عليه وشعباً يحبه ويرى فيه الامل الباقي بعد الله ولبنان.
