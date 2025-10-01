بين عون وسلام.. "جلسة مكاشفة ومصارحة" (النهار)

كانت الأنظار مشدودة أولاً إلى اللقاء الأول الذي جمع أمس مع الرئيس سلام بعد تطورات الأسبوع الماضي، وأعلن رسمياً من أن الرئيس عون عرض خلال استقباله لسلام الأوضاع العامة في البلاد ونتائج اللقاءات التي عقدها في خلال مشاركته في اجتماعات للأمم المتحدة. كما تطرّق البحث إلى الوضع الداخلي وسبل معالجة ما حصل في قبل أيام.

ولم يدلِ الرئيس سلام بأي تصريح لدى مغادرته متوجهاً إلى . ورغم انتفاء التسريبات حول اللقاء تحدثت معلومات عن أنه كان عبارة عن "جلسة مكاشفة ومصارحة" على خلفية حادثة ، حيث عرض كل من الرئيسين عون وسلام وجهة نظره. وأفادت هذه المعلومات أنّ رئيس الجمهورية اعتبر أن "المسّ بالجيش خط أحمر، ولا يجوز بتاتاً التطاول على موقع رئاسة الحكومة"، ولكنه أشار إلى أنه "كان من الممكن تلافي المشكلة بالتشاور". وفي المقابل اعتبر سلام أن "ما حصل شكل مسّاً بهيبة الدولة، وكان عليه أن يتصرف بناء على ضوئه".

ووفق المعلومات نفسها، فإن جلسة المصارحة بين الرئيسين انتهت إلى الاتفاق على التنسيق، ولكنها لم تنتهِ بالإيجابية المطلوبة، بل بقيت ترسبات ما حصل راسخة على جو العلاقة بين الرئاستين. وعلى رغم هذه الأجواء، إلا أن الاتفاق على التنسيق سيبقى قائماً وسلام، وكذلك التنسيق في ما يختص بالعمل الحكومي.