الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

"مؤشرات جديّة" بعد غزة.. الحرب راجعة؟ (الجمهورية)

2025-10-01 | 01:46
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;مؤشرات جديّة&quot; بعد غزة.. الحرب راجعة؟ (الجمهورية)
"مؤشرات جديّة" بعد غزة.. الحرب راجعة؟ (الجمهورية)

كتبت صحيفة "الجمهورية":

فيما لبنان والمنطقة والعالم يترقّب ما سيكون عليه ردّ حركة «حماس” على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة، بعدما وافقت إسرائيل عليها، وإمهال الحركة 4 أيام للردّ تحت طائلة أنّ "إسرائيل ستفعل ما يلزم"، بدأت بعض الجهات حملة تهويل في لبنان، من أنّ إسرائيل في صدد التحضير لعدوان واسع عليه. فيما أكّد مصدر سياسي بارز لـ"الجمهورية"، انّ "هذه التهديدات دائماً في الحسبان، لكن لا مؤشرات جدّية إلى عدوان واسع على شاكلة حرب العام الماضي، إنما احتمال التصعيد وارد عبر تكثيف الضربات والاستهدافات". مستبعداً "أن يدعم الأميركي- ضابط الإيقاع حالياً- حرباً شاملة في لبنان، لا مصلحة له فيها بعدما أصبح تحت وصايته".

 

ولفت في هذا المجال قول السيناتور الأميركي ليندسي غراهام في منشور له أمس، إنّ التطبيع في الشرق الأوسط لن يكون ممكناً بوجود "حزب الله"، قائلا: "لا يمكن التطبيع في الشرق الأوسط إلّا بإبعاد "حزب الله" عن طاولة المفاوضات". وأضاف: «لا يمكن لشرق أوسط أن يكون طبيعياً بوجود "حزب الله"، لأنّ هذا الحزب هو جماعة إرهابية متعصبة دينياً، يدها ملطخة بدماء الأميركيين، وهي ملتزمة بتدمير إسرائيل".

وخاطب غراهام دول المنطقة قائلا: "إذا كنتم تريدون التطبيع، فانزعوا سلاح حزب الله بطريقة أو بأخرى".

الخلافية والإشكالية".

مقالات ذات صلة
"مؤشرات جديّة" بعد غزة.. الحرب راجعة؟ (الجمهورية)

محليات

الحرب

غزة

لبنان

حماس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الجيش سيفجر ذخائر في مرجعيون اليوم
بين عون وسلام.. "جلسة مكاشفة ومصارحة" (النهار)

اقرأ ايضا في محليات

رجّي يستقبل السفير الإماراتي الجديد (صورة)
04:37

رجّي يستقبل السفير الإماراتي الجديد (صورة)

تسلّم وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي نسخة عن أوراق اعتماد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة فهد سالم سعيد دين الكعبي

04:37

رجّي يستقبل السفير الإماراتي الجديد (صورة)

تسلّم وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي نسخة عن أوراق اعتماد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة فهد سالم سعيد دين الكعبي

عُثر عليه جثة داخل سيارته
04:20

عُثر عليه جثة داخل سيارته

افاد مندوب "الوكالة الوطنية الإعلام"

04:20

عُثر عليه جثة داخل سيارته

افاد مندوب "الوكالة الوطنية الإعلام"

الرئيس عون اكد على ضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها
03:29

الرئيس عون اكد على ضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها

اطلع رئيس الجمهورية جوزاف عون من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، على التحضيرات الجارية في وحدات الوزارة للانتخابات النيابية المقبلة، مؤكداً "ضرورة إجرائها في موعدها المحدّد خلال شهر أيار المقبل".

03:29

الرئيس عون اكد على ضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها

اطلع رئيس الجمهورية جوزاف عون من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، على التحضيرات الجارية في وحدات الوزارة للانتخابات النيابية المقبلة، مؤكداً "ضرورة إجرائها في موعدها المحدّد خلال شهر أيار المقبل".

يحدث الآن

اخترنا لك
رجّي يستقبل السفير الإماراتي الجديد (صورة)
04:37
عُثر عليه جثة داخل سيارته
04:20
الرئيس عون اكد على ضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها
03:29
الجيش سيفجر ذخائر في مرجعيون اليوم
03:21
بين عون وسلام.. "جلسة مكاشفة ومصارحة" (النهار)
01:12
المغتربون خارج اللعبة؟ (نداء الوطن)
00:44
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025