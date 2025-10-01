الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

لقاء بين الرئيس عون ووزير الداخلية: لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها

2025-10-01 | 07:10
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
لقاء بين الرئيس عون ووزير الداخلية: لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
لقاء بين الرئيس عون ووزير الداخلية: لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات وزارية وديبلوماسية وسياسية وبلدية، تناولت مواضيع مختلفة ابرزها الانتخابات النيابية المقبلة. وفي هذا الاطار، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار وعرض معه للأوضاع الأمنية في البلاد والتطورات الداخلية.

واطلع الوزير الحجار رئيس الجمهورية على "التحضيرات الجارية في مختلف وحدات وزارة الداخلية والبلديات لاجراء الانتخابات النيابية".

وفي هذا السياق، شدد الرئيس عون على "ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في شهر أيار المقبل، وإنجاز كل الترتيبات المتصلة بها ضمن المهل القانونية".

ديبلوماسيا، استقبل الرئيس عون السفير الروسي الكسندر روداكوف، واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الإقليمية واجواء اللقاءات التي عقدها الرئيس عون في نيويورك خلال ترؤس وفد لبنان الى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلال اللقاء، ابلغ الرئيس عون السفير الروسي انه كلف نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري "تمثيل لبنان في القمة العربية - الروسية الأولى التي ستنعقد في موسكو في منتصف الشهر الجاري.

وفي قصر بعبدا، الوزير السابق الان حكيم الذي أوضح انه عرض مع الرئيس عون للأوضاع الراهنة في البلاد والتحديات التي يمر بها لبنان"، وقال: "اكدت لفخامة الرئيس ان الجيش اللبناني هو ضامن الامن وحامي السيادة، اما الحلول الاقتصادية فتعود لقدرات اللبنانيين. وقد لمست من فخامة الرئيس ثباتا على مواقفه، واصراره على المضي قدما في سبيل تحقيق المصلحة العليا في اطار اجواء مطمئنة للمرحلة المقبلة".

واستقبل الرئيس عون رئيس بلدية بعبدا الدكتور هنري حلو الذي وجه اليه دعوة لحضور الاحتفال الذي تقيمه البلدية لمناسبة مرور 250 سنة على البدء ببناء سرايا بعبدا، وذلك يومي الجمعة والسبت المقبلين في باحة السرايا.

ويتضمن برنامج الاحتفال عرض وثائقي عن تاريخ السرايا، وحفلا فنيا تحييه جوقة تضم فنانين وموسيقيين من بعبدا وقرى المحيطة. كما يتضمن سهرة فنية يوم السبت يحيها الفنان جورج نعمة.

وعرض الرئيس عون أوضاع مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي مع رئيس مجلس ادارته المدير العام الدكتور محمد الزعتري ورئيس الجسم الطبي الدكتور مصطفى منيمنة، لا سيما حاجات المستشفى والعاملين فيه.

وقد شرح الدكتور الزعتري ما تحقق منذ تعيينه، والإجراءات التي اتخذها لانتظام العمل في المستشفى وتأمين الرعاية للمرضى، لافتا الى انه وضع "خطة عمل من اجل زيادة عدد الاسرة من 110 الى 200 سرير اذا ما توافرت الظروف الملائمة لذلك، من دون أي زيادة في عدد الموظفين، كما تلحظ الخطة زيادة مداخيل المستشفى وإعادة تأهيل بعض اقسامه".

وهنأ الرئيس عون الدكتور الزعتري على تعيينه متمنيا له التوفيق، مشددا على "أهمية الرعاية الصحية وضرورة تأمينها لجميع المرضى الذين يقصدون المستشفى"، مؤكدا ان "الإدارة الناجحة تفترض توافر إرادة طيبة وأداء سليم، لان في ذلك قضاء على الفساد".

وفي قصر بعبدا، رئيس شركة Cedar Executive وعضو مجلس الإدارة في شركة طيران الشرق الأوسط السيد فؤاد فواز، الذي تداول مع الرئيس عون في الأوضاع العامة.
مقالات ذات صلة
لقاء بين الرئيس عون ووزير الداخلية: لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها

محليات

جوزاف عون

أحمد الحجار

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ضبط كمية كبيرة من الكوكايين.. ماذا حصل في مطار بيروت؟
توقيف شيخ في المطار.. وتعليق من جعجع!

اقرأ ايضا في محليات

هنا بيروت - الحلقة الكاملة
Play
09:23
Play

هنا بيروت - الحلقة الكاملة

هنا بيروت - الحلقة الكاملة

09:23

هنا بيروت - الحلقة الكاملة

هنا بيروت - الحلقة الكاملة

كركي: الضمان الاجتماعي يدّعي على شركتين بتهمة تسجيل أجراء وهميين
09:14

كركي: الضمان الاجتماعي يدّعي على شركتين بتهمة تسجيل أجراء وهميين

استكمالاً للنهج الإصلاحي الذي يعتمده المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي وبخاصّة على الصعيد الرقابي، سواء على المستشفيات أو على المؤسسات والشركات، وتأكيداً منه على أنّ حقوق المضمونين وأموال الضمان هي خطّ أحمر لا يُسمح بتجاوزه أو التلاعب به، تواصل أجهزة الصندوق الرقابية، وبتوجيه من المدير العام، ملاحقة أي خرق للقوانين أو محاولة استغلال غير مشروع لموارد الضمان.

09:14

كركي: الضمان الاجتماعي يدّعي على شركتين بتهمة تسجيل أجراء وهميين

استكمالاً للنهج الإصلاحي الذي يعتمده المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي وبخاصّة على الصعيد الرقابي، سواء على المستشفيات أو على المؤسسات والشركات، وتأكيداً منه على أنّ حقوق المضمونين وأموال الضمان هي خطّ أحمر لا يُسمح بتجاوزه أو التلاعب به، تواصل أجهزة الصندوق الرقابية، وبتوجيه من المدير العام، ملاحقة أي خرق للقوانين أو محاولة استغلال غير مشروع لموارد الضمان.

يحدث الآن

اخترنا لك
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تشن غارة بصاروخين على بلدة كفرا
09:49
هنا بيروت - الحلقة الكاملة
09:23
كركي: الضمان الاجتماعي يدّعي على شركتين بتهمة تسجيل أجراء وهميين
09:14
في هذه البلدة.. إعتراض دورية لليونيفيل و الجيش يتدخل
08:43
في السعودية.. لقاء يجمع وزير الدفاع اللبناني بوزير الخارجية الأردني
08:26
فادي كرم لـ #هنا_بيروت: لم يبق أي قيمة أو معنى لسلاح حزب الله ويجب التضييق عليه أكثر
08:07
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025