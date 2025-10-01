لقاء بين الرئيس عون ووزير الداخلية: لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها

شهد قصر بعبدا قبل ظهر سلسلة لقاءات وزارية وديبلوماسية وسياسية وبلدية، تناولت مواضيع مختلفة ابرزها الانتخابات النيابية المقبلة. وفي هذا الاطار، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والبلديات العميد احمد الحجار وعرض معه للأوضاع الأمنية في البلاد والتطورات الداخلية.



واطلع الوزير الحجار رئيس الجمهورية على "التحضيرات الجارية في مختلف وحدات والبلديات لاجراء الانتخابات النيابية".



وفي هذا السياق، شدد على "ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في شهر أيار المقبل، وإنجاز كل الترتيبات المتصلة بها ضمن المهل القانونية".



ديبلوماسيا، استقبل الرئيس عون السفير الروسي الكسندر روداكوف، واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الإقليمية واجواء اللقاءات التي عقدها الرئيس عون في نيويورك خلال ترؤس وفد الى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وخلال اللقاء، ابلغ الرئيس عون السفير الروسي انه كلف نائب رئيس الدكتور طارق متري "تمثيل لبنان في القمة - الروسية الأولى التي ستنعقد في موسكو في منتصف الشهر الجاري.



وفي قصر بعبدا، الوزير السابق الان حكيم الذي أوضح انه عرض مع الرئيس عون للأوضاع الراهنة في البلاد والتحديات التي يمر بها لبنان"، وقال: "اكدت لفخامة الرئيس ان هو ضامن الامن وحامي السيادة، اما الحلول الاقتصادية فتعود لقدرات اللبنانيين. وقد لمست من فخامة الرئيس ثباتا على مواقفه، واصراره على المضي قدما في سبيل تحقيق المصلحة العليا في اطار اجواء مطمئنة للمرحلة المقبلة".



واستقبل الرئيس عون رئيس بلدية بعبدا الدكتور هنري حلو الذي وجه اليه دعوة لحضور الاحتفال الذي تقيمه البلدية لمناسبة مرور 250 سنة على البدء ببناء سرايا بعبدا، وذلك الجمعة والسبت المقبلين في باحة السرايا.



ويتضمن برنامج الاحتفال عرض وثائقي عن تاريخ السرايا، وحفلا فنيا تحييه جوقة تضم فنانين وموسيقيين من بعبدا وقرى المحيطة. كما يتضمن سهرة فنية يوم السبت يحيها الفنان جورج نعمة.



وعرض الرئيس عون أوضاع مستشفى رفيق الحكومي الجامعي مع رئيس مجلس ادارته المدير العام الدكتور الزعتري ورئيس الجسم الطبي الدكتور مصطفى منيمنة، لا سيما حاجات المستشفى والعاملين فيه.



وقد شرح الدكتور الزعتري ما تحقق منذ تعيينه، والإجراءات التي اتخذها لانتظام العمل في المستشفى وتأمين الرعاية للمرضى، لافتا الى انه وضع "خطة عمل من اجل زيادة عدد الاسرة من 110 الى 200 سرير اذا ما توافرت الظروف الملائمة لذلك، من دون أي زيادة في عدد الموظفين، كما تلحظ الخطة زيادة مداخيل المستشفى وإعادة تأهيل بعض اقسامه".



وهنأ الرئيس عون الدكتور الزعتري على تعيينه متمنيا له التوفيق، مشددا على "أهمية الرعاية الصحية وضرورة تأمينها لجميع المرضى الذين يقصدون المستشفى"، مؤكدا ان "الإدارة الناجحة تفترض توافر إرادة طيبة وأداء سليم، لان في ذلك قضاء على الفساد".



وفي قصر بعبدا، رئيس شركة Cedar Executive وعضو مجلس الإدارة في شركة طيران السيد فؤاد فواز، الذي تداول مع الرئيس عون في الأوضاع العامة.