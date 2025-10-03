الرئيس جوزاف عون بدأ جولة على مراكز الهيئات الرقابية واستهلّها بزيارة مجلس الخدمة المدنية

كشف وكيل هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، المحامي الفرنسي لوران بايون، لموقعي "العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن عائلة المدعي زاهر بدر الدين، نجل الصحافي عباس بدر الدين الذي اختفى في ليبيا مع الإمام موسى الصدر والشيخ حسن يعقوب عام 1978، وافقت على طلب إطلاق سراح القذافي، ووقّعت على سند التبليغ الذي أُرسل إليها في الأول من تشرين الأول.



