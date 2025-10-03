الأخبار
محليات

تقرير الجيش: إسرائيل المعوّق.. وعون لا يتبنى سيناريوهات الحرب (الجمهورية)

2025-10-03 | 02:04
تقرير الجيش: إسرائيل المعوّق.. وعون لا يتبنى سيناريوهات الحرب (الجمهورية)
تقرير الجيش: إسرائيل المعوّق.. وعون لا يتبنى سيناريوهات الحرب (الجمهورية)

كتبت صحيفة الجمهورية: "جاء اللقاء بين عون ورعد بعد تعطيل الجلسة التشريعية الأخيرة، من خلال محاولة بعض القوى السياسية تعديل قانون الانتخاب وفرض استثناءات بالقوة وعدم الالتزام بالقانون الساري المفعول. وتطرّق البحث إلى قضية إعادة الإعمار التي هي من الهموم التي يحملها «حزب الله» . كما جاء اللقاء بعد الإصلاحات الداخلية التي تمّ إقرارها.

 

ولفتت المصادر إلى أنّ رئيس الجمهورية تطرّق خلال اللقاء إلى الأحداث الخطيرة التي تجري في المنطقة، ولبنان والذي يشكّل نقطة في هذا المحيط المتقّلب. ودعا إلى مواجهة ما يجري بموقف موحّد وبالتكاتف والتضامن في هذه المرحلة. وأشارت المصادر إلى أنّ الرئيس عون ليس مرتاحاً إلى الأوضاع الجارية في المنطقة، لكنه لا يتبنّى السيناريوهات التي تتحدث عن عودة الحرب.

إلى ذلك، وبعد طي صفحة الروشة، يتوزع الاهتمام بين قانون الانتخاب الذي أخذ منحى صدامياً، وبين خطة الجيش لحصرية السلاح، والتي سيطّلع عليها مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل.

وفي هذا الشأن، أكّد مصدر حكومي بارز لـ«الجمهورية»، انّ التقرير العسكري سيتضمن مرحلة جنوب الليطاني. وسيؤكّد أنّ الجيش اللبناني مستمر في عملية ضبط السلاح في منطقة جنوب النهر، ويعزز انتشاره ويقيم الحواجز ضمن المستطاع في ظل استمرار الإحتلال الإسرائيلي، وانّ لا خطوط حمراً أمامه في معظم الأماكن من دون أي اعتراض، باستثناء المناطق التي يحظر الإسرائيلي الدخول اليها.

وكشف المصدر، انّ «لا مهلة محدّدة للانتهاء من منطقة جنوب الليطاني لا شهراً ولا 3 أشهر، لأنّ الموضوع مرتبط فقط بالانسحاب الإسرائيلي وبوقف الخروقات الإسرائيلية لوقف اطلاق النار». ورأى «انّ موضوع تقارير الجيش ليس مشكلة، وستكون تقارير عادية عملانية من دون مهل».

وأكّد المصدر «انّ الجيش يتعاطى بشكل جدّي في ضبط حركة السلاح والتموضع والحواجز، ويعمل المستطاع من دون الوصول إلى اشتباك. وانّ «حزب الله» متعاون في جنوب الليطاني إلى أقصى الحدود. اما الأماكن المحظورة على الجيش من قبل العدو، فليس هناك أي معلومات عنها، وعند الانتهاء من الجنوب سينتقل إلى شمال النهر، وهنا الموضوع يصبح مرتبطاً بقرار سياسي وليس تقنياً». ولفت المصدر إلى «انّ المشكلة حالياً في مكان آخر، وهي مؤشرات العدوان الذي يخطط بنيامين نتنياهو لشنه على لبنان... ورهان الجميع على الوقت».

تقرير الجيش: إسرائيل المعوّق.. وعون لا يتبنى سيناريوهات الحرب (الجمهورية)

محليات

لبنان

حزب الله

الرئيس جوزاف عون بدأ جولة على مراكز الهيئات الرقابية واستهلّها بزيارة مجلس الخدمة المدنية
حركة التفاف لـ «حزب الله» قبل جلسة التقرير الشهري (نداء الوطن)

تعثر نادين نسيب نجيم في مباراة NBA للمحترفين (فيديو)
04:43

تعثر نادين نسيب نجيم في مباراة NBA للمحترفين (فيديو)

تعثّرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، خلال حضورها مباراة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) في أبوظبي وعلقت نجيم قائلة: "كلنا معرضين نوقع، بس المهم نوقف ونكفي".

04:43

تعثر نادين نسيب نجيم في مباراة NBA للمحترفين (فيديو)

تعثّرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، خلال حضورها مباراة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) في أبوظبي وعلقت نجيم قائلة: "كلنا معرضين نوقع، بس المهم نوقف ونكفي".

"التقدمي" ينجح بتأمين التعليم للطلبة السوريين النازحين
03:44

"التقدمي" ينجح بتأمين التعليم للطلبة السوريين النازحين

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان الآتي:

03:44

"التقدمي" ينجح بتأمين التعليم للطلبة السوريين النازحين

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان الآتي:

هانيبال القذافي على مشارف الحرية؟.. تطور قد يغير مسار القضية!
03:37

هانيبال القذافي على مشارف الحرية؟.. تطور قد يغير مسار القضية!

كشف وكيل هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، المحامي الفرنسي لوران بايون، لموقعي "العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن عائلة المدعي زاهر بدر الدين، نجل الصحافي عباس بدر الدين الذي اختفى في ليبيا مع الإمام موسى الصدر والشيخ حسن يعقوب عام 1978، وافقت على طلب إطلاق سراح القذافي، ووقّعت على سند التبليغ الذي أُرسل إليها في الأول من تشرين الأول.

03:37

هانيبال القذافي على مشارف الحرية؟.. تطور قد يغير مسار القضية!

كشف وكيل هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، المحامي الفرنسي لوران بايون، لموقعي "العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن عائلة المدعي زاهر بدر الدين، نجل الصحافي عباس بدر الدين الذي اختفى في ليبيا مع الإمام موسى الصدر والشيخ حسن يعقوب عام 1978، وافقت على طلب إطلاق سراح القذافي، ووقّعت على سند التبليغ الذي أُرسل إليها في الأول من تشرين الأول.

تعثر نادين نسيب نجيم في مباراة NBA للمحترفين (فيديو)
04:43
"التقدمي" ينجح بتأمين التعليم للطلبة السوريين النازحين
03:44
هانيبال القذافي على مشارف الحرية؟.. تطور قد يغير مسار القضية!
03:37
كيف سيكون طقس الـ Weekend؟
03:21
الرئيس جوزاف عون بدأ جولة على مراكز الهيئات الرقابية واستهلّها بزيارة مجلس الخدمة المدنية
02:30
حركة التفاف لـ «حزب الله» قبل جلسة التقرير الشهري (نداء الوطن)
01:44
