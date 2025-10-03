عاجل
الرئيس سلام: مشروعنا كان ولا يزال إعادة بناء الدولة وكما أنّه لا دولة واحدة إلا بجيش واحد فكذلك لا دولة واحدة إلا بقانون واحد يُطبَّق بالتساوي على الجميع
الرئيس سلام: مشروعنا كان ولا يزال إعادة بناء الدولة وكما أنّه لا دولة واحدة إلا بجيش واحد فكذلك لا دولة واحدة إلا بقانون واحد يُطبَّق بالتساوي على الجميع
الرئيس سلام: درء الفتنة لا يمكن أن يتمّ على حساب تطبيق القانون بل العكس هو الصحيح
الرئيس سلام: درء الفتنة لا يمكن أن يتمّ على حساب تطبيق القانون بل العكس هو الصحيح
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

ترامب: يجب التوصل إلى اتفاق مع حماس بحلول الساعة 6 مساء الأحد بتوقيت واشنطن

2025-10-03 | 10:20
ترامب: يجب التوصل إلى اتفاق مع حماس بحلول الساعة 6 مساء الأحد بتوقيت واشنطن
ترامب: يجب التوصل إلى اتفاق مع حماس بحلول الساعة 6 مساء الأحد بتوقيت واشنطن
ترامب: يجب التوصل إلى اتفاق مع حماس بحلول الساعة 6 مساء الأحد بتوقيت واشنطن

محليات

التوصل

اتفاق

بحلول

الساعة

الأحد

بتوقيت

واشنطن

في إطار السعي لنزع السلاح.. مساعدة أميركية للبنان (الشرق الاوسط)
بالصورة: مذكرة توقيف سورية بحق وهاب.. وردٌ منه!

الرئيس سلام: مشروعنا كان ولا يزال إعادة بناء الدولة وكما أنّه لا دولة واحدة إلا بجيش واحد فكذلك لا دولة واحدة إلا بقانون واحد يُطبَّق بالتساوي على الجميع
12:20
الرئيس سلام: درء الفتنة لا يمكن أن يتمّ على حساب تطبيق القانون بل العكس هو الصحيح
12:19
بيان طارئ بعد إلقاء قنابل إسرائيلية قرب دوريات اليونيفيل والجيش
11:16
"خطأ" أدى الى اغتيال نصرالله! (فيديو)
10:54
بري: لبنان نفذ كل بنود ​القرار 1701​ كاملة
10:25
البستاني: قانون حماية المستهلك سيصدر قريباً
10:21
