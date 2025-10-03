في إطار السعي لنزع السلاح.. مساعدة أميركية للبنان (الشرق الاوسط)

وقال مصدر لبناني مطلع على القرار إن التمويل يشمل 190 مليون دولار
للقوات المسلحة اللبنانية
و40 مليون دولار لقوات الأمن الداخلي.
وذكر مساعدون ديمقراطيون في الكونغرس أن إطلاق التمويل جاء قبيل انتهاء السنة المالية لواشنطن في 30 أيلول.
وقال أحد المساعدين والذي طلب عدم الكشف عن
هويته في اتصال هاتفي مع صحفيين «بالنسبة لبلد صغير مثل لبنان
، هذا أمر مهم للغاية».
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية
بعد على طلب للتعليق. وجاء هذا التمويل في وقت قلصت فيه إدارة الرئيس
المنتمي إلى الحزب الجمهوري
عدد برامج المساعدات الخارجية، معللة ذلك بأن الأولوية لديها في إنفاق أموال دافعي الضرائب هي «أميركا أولا».
ويبدو أن إرسال التمويل يعكس أن ترامب
يعطي الأولية لمحاولة حل الصراع في غزة والمنطقة.