الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

في إطار السعي لنزع السلاح.. مساعدة أميركية للبنان (الشرق الاوسط)

2025-10-03 | 01:03
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
في إطار السعي لنزع السلاح.. مساعدة أميركية للبنان (الشرق الاوسط)
في إطار السعي لنزع السلاح.. مساعدة أميركية للبنان (الشرق الاوسط)

أشارت مصادر في واشنطن وبيروت إلى ان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافقت هذا الأسبوع على تقديم 230 مليون دولار لقوات الأمن اللبنانية في إطار سعيها لنزع سلاح حزب الله.

وقال مصدر لبناني مطلع على القرار إن التمويل يشمل 190 مليون دولار للقوات المسلحة اللبنانية و40 مليون دولار لقوات الأمن الداخلي.
وذكر مساعدون ديمقراطيون في الكونغرس أن إطلاق التمويل جاء قبيل انتهاء السنة المالية لواشنطن في 30 أيلول.
وقال أحد المساعدين والذي طلب عدم الكشف عن هويته في اتصال هاتفي مع صحفيين «بالنسبة لبلد صغير مثل لبنان، هذا أمر مهم للغاية».
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية بعد على طلب للتعليق. وجاء هذا التمويل في وقت قلصت فيه إدارة الرئيس المنتمي إلى الحزب الجمهوري عدد برامج المساعدات الخارجية، معللة ذلك بأن الأولوية لديها في إنفاق أموال دافعي الضرائب هي «أميركا أولا».
ويبدو أن إرسال التمويل يعكس أن ترامب يعطي الأولية لمحاولة حل الصراع في غزة والمنطقة.
مقالات ذات صلة
في إطار السعي لنزع السلاح.. مساعدة أميركية للبنان (الشرق الاوسط)

محليات

الولايات المتحدة

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
غارات ليلية تهز الجنوب.. وبيان للجيش الإسرائيلي (فيديو)
بالصورة: مذكرة توقيف سورية بحق وهاب.. وردٌ منه!

اقرأ ايضا في محليات

حركة التفاف لـ «حزب الله» قبل جلسة التقرير الشهري (نداء الوطن)
01:44

حركة التفاف لـ «حزب الله» قبل جلسة التقرير الشهري (نداء الوطن)

كتبت صحيفة "نداء الوطن": تتجه الأنظار المحلية والدولية إلى جلسة مجلس الوزراء المرتقبة مطلع الأسبوع المقبل ولم يحدد موعدها إن كان يوم الإثنين أو الثلاثاء، حيث سيقدم الجيش اللبناني تقريره الأول عن الإجراءات العملية التي يتخذها على الأرض لحصر السلاح تنفيذًا للخطة التي وضعها وتبناها مجلس الوزراء والتي يفترض أن تكون محددة زمنيًا لقطع الطريق على «الحزب» الذي عاد بعد أحداث صخرة الروشة لينفض جناحيه العسكري والسياسي في وجه الدولة اللبنانية.

01:44

حركة التفاف لـ «حزب الله» قبل جلسة التقرير الشهري (نداء الوطن)

كتبت صحيفة "نداء الوطن": تتجه الأنظار المحلية والدولية إلى جلسة مجلس الوزراء المرتقبة مطلع الأسبوع المقبل ولم يحدد موعدها إن كان يوم الإثنين أو الثلاثاء، حيث سيقدم الجيش اللبناني تقريره الأول عن الإجراءات العملية التي يتخذها على الأرض لحصر السلاح تنفيذًا للخطة التي وضعها وتبناها مجلس الوزراء والتي يفترض أن تكون محددة زمنيًا لقطع الطريق على «الحزب» الذي عاد بعد أحداث صخرة الروشة لينفض جناحيه العسكري والسياسي في وجه الدولة اللبنانية.

غارات ليلية تهز الجنوب.. وبيان للجيش الإسرائيلي (فيديو)
01:20

غارات ليلية تهز الجنوب.. وبيان للجيش الإسرائيلي (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه أغار على موقع لحزب الله في جبل الشقيف بجنوب لبنان كان يستخدم لادارة أنظمة النيران واستهدفت الغارات وسائل قتالية ومباني عسكرية وبنى تحتية تحت الأرض، بحد زعمه.

01:20

غارات ليلية تهز الجنوب.. وبيان للجيش الإسرائيلي (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه أغار على موقع لحزب الله في جبل الشقيف بجنوب لبنان كان يستخدم لادارة أنظمة النيران واستهدفت الغارات وسائل قتالية ومباني عسكرية وبنى تحتية تحت الأرض، بحد زعمه.

بالصورة: مذكرة توقيف سورية بحق وهاب.. وردٌ منه!
15:40

بالصورة: مذكرة توقيف سورية بحق وهاب.. وردٌ منه!

نشرت وسائل إعلام سورية مذكرة استدعاء بحق الوزير السابق وئام وهاب بجرم "إثارة النعرات الطائفية".

15:40

بالصورة: مذكرة توقيف سورية بحق وهاب.. وردٌ منه!

نشرت وسائل إعلام سورية مذكرة استدعاء بحق الوزير السابق وئام وهاب بجرم "إثارة النعرات الطائفية".

يحدث الآن

اخترنا لك
حركة التفاف لـ «حزب الله» قبل جلسة التقرير الشهري (نداء الوطن)
01:44
غارات ليلية تهز الجنوب.. وبيان للجيش الإسرائيلي (فيديو)
01:20
بالصورة: مذكرة توقيف سورية بحق وهاب.. وردٌ منه!
15:40
تصحيح - هذا ما حصل مع علي برّو
15:02
معلومات الجديد: توقيف الصحافي علي برّو على خلفية اضاءة صخرة الروشة وظهوره بفيديو يتعرض بالقدح والذم لرئيس الحكومة
14:20
مصادر مقربة من حزب الله للجديد: توقيت اللقاء جاء في ظل ما يتعرض له الرئيس من حملات بعد مواقفه المؤيدة لمواقف الجيش والقوى الأمنية تجاه ما جرى في الروشة ومنعت ايَّ صدام وحافظت على السلم الاهلي
13:29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025