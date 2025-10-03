في إطار السعي لنزع السلاح.. مساعدة أميركية للبنان (الشرق الاوسط)

أشارت مصادر في وبيروت إلى ان الأميركي وافقت هذا الأسبوع على تقديم 230 مليون لقوات الأمن في إطار سعيها لنزع سلاح .



وقال مصدر لبناني مطلع على القرار إن التمويل يشمل 190 مليون للقوات المسلحة و40 مليون دولار لقوات الأمن الداخلي.

وذكر مساعدون ديمقراطيون في الكونغرس أن إطلاق التمويل جاء قبيل انتهاء السنة المالية لواشنطن في 30 أيلول.

وقال أحد المساعدين والذي طلب عدم هويته في اتصال هاتفي مع صحفيين «بالنسبة لبلد صغير مثل ، هذا أمر مهم للغاية».

ولم ترد بعد على طلب للتعليق. وجاء هذا التمويل في وقت قلصت فيه المنتمي إلى الحزب عدد برامج المساعدات الخارجية، معللة ذلك بأن الأولوية لديها في إنفاق أموال دافعي الضرائب هي «أميركا أولا».

ويبدو أن إرسال التمويل يعكس أن يعطي الأولية لمحاولة حل الصراع في غزة والمنطقة.