بالصورة: مذكرة توقيف سورية بحق وهاب.. وردٌ منه!

وفي ردّه عبر منصة "أكس"، قال : "سأبقى صوت كل مظلوم في ، من السني المطرود من مسجده، إلى الدرزي المقتول، والعلوي المذبوح، والمسيحي الصامت، والكردي الذي تتآمرون عليه مع . لن تسكتنا الضغوط".