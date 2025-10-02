الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

بالصورة: مذكرة توقيف سورية بحق وهاب.. وردٌ منه!

2025-10-02 | 15:40
بالصورة: مذكرة توقيف سورية بحق وهاب.. وردٌ منه!
بالصورة: مذكرة توقيف سورية بحق وهاب.. وردٌ منه!

نشرت وسائل إعلام سورية مذكرة استدعاء بحق الوزير السابق وئام وهاب بجرم "إثارة النعرات الطائفية".

وفي ردّه عبر منصة "أكس"، قال وهاب: "سأبقى صوت كل مظلوم في سوريا، من السني المطرود من مسجده، إلى الدرزي المقتول، والعلوي المذبوح، والمسيحي الصامت، والكردي الذي تتآمرون عليه مع تركيا. لن تسكتنا الضغوط".

بالصورة: مذكرة توقيف سورية بحق وهاب.. وردٌ منه!

محليات

عربي و دولي

وئام وهاب

سوريا

دمشق

أحمد الشرع

الادارة السورية

قبل مناقشة الخطة.. كلامٌ بـ"السلاح" لنواف سلام
11:55

قبل مناقشة الخطة.. كلامٌ بـ"السلاح" لنواف سلام

استقبل رئيس الحكومة نواف سلام اليوم وفودًا شعبيةً أبدت دعمها لقرارات الحكومة، من بينها وفد جمعية المقاصد، شبّان بيروت، منتدى أمناء بيروت، جمعية حركة بادر، ووفد حزب خط أحمر.

11:55

قبل مناقشة الخطة.. كلامٌ بـ"السلاح" لنواف سلام

استقبل رئيس الحكومة نواف سلام اليوم وفودًا شعبيةً أبدت دعمها لقرارات الحكومة، من بينها وفد جمعية المقاصد، شبّان بيروت، منتدى أمناء بيروت، جمعية حركة بادر، ووفد حزب خط أحمر.

منسى يلتقي نائب وزير الدفاع الألماني.. بحث في "اليونيفيل" والحدود ودعم الجيش
10:24

منسى يلتقي نائب وزير الدفاع الألماني.. بحث في "اليونيفيل" والحدود ودعم الجيش

التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية نائب وزير الدفاع في جمهورية ألمانيا الاتحادية نيلس هيلمر.

10:24

منسى يلتقي نائب وزير الدفاع الألماني.. بحث في "اليونيفيل" والحدود ودعم الجيش

التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية نائب وزير الدفاع في جمهورية ألمانيا الاتحادية نيلس هيلمر.

إعفاء ابو عرب من منصبه.. والجديد تكشف السبب
09:47

إعفاء ابو عرب من منصبه.. والجديد تكشف السبب

تقدّم قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب بإعفائه من منصبه بناء على طلب منه،

09:47

إعفاء ابو عرب من منصبه.. والجديد تكشف السبب

تقدّم قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب بإعفائه من منصبه بناء على طلب منه،

قبل مناقشة الخطة.. كلامٌ بـ"السلاح" لنواف سلام
11:55
منسى يلتقي نائب وزير الدفاع الألماني.. بحث في "اليونيفيل" والحدود ودعم الجيش
10:24
إعفاء ابو عرب من منصبه.. والجديد تكشف السبب
09:47
لأول مرّة سفينة مدنية في غزة (شاهد الفيديو)
04:32
البحرية الإسرائيلية تقتحم سفينة "فلوريدا" (فيديو)
02:56
حريق.. وخسائر بالملايين!
02:35
