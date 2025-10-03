بري: لبنان نفذ كل بنود ​القرار 1701​ كاملة

أكد ، خلال استقباله رئيسة مجلس إدارة شركة "تلفزيون " إليسار نداف مع وفد من مجلس الإدارة، أن "الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها"، مستغرباً "كيف أن من كان مع قانون الانتخاب الحالي ودافع عنه في الماضي، يحاول الاعتراض عليه ؟"، ولافتاً الى ان "الوقت المتبقي لا يسمح بأي تعديل".

وفي الشأن المتصل بالمستجدات الميدانية والقرار الاممي 1701 وإتفاق وقف اطلاق النار، شدد على أن "لبنان نفذ كل بنود القرار 1701 كاملةً"، كاشفاً بأن الموفد توم برّاك الذي زار عين التينة مرتين "إقتنع في زيارته الاولى بأن لبنان على حق، ولبنان قد قام بواجبه، وأن في ملعب . وهو أي السفير براك سينقل وجهة النظر هذه الى الجانب ، على أن يعود بالجواب في الزيارة الثانية، إلاّ أن برّاك عاد من إسرائيل دون جواب وخالي الوفاض".

واعتبر بري أن "لبنان يستطيع أن يتحدى كل شيء بوحدته ويستطيع الصمود والإستمرارية بوحدة أبنائه"، مستشهداً بـ"طاولة الحوار في العام 2006، التي توحدت كل القيادات السياسية حولها آنذاك".

وجدد بري التحية لأبناء الجنوب وخاصة ابناء القرى الحدودية "لصمودهم وصبرهم وثباتهم في كل الأزمات".