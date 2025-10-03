بري: لبنان نفذ كل بنود ​القرار 1701​ كاملة

من جهتها، اعتبرت النداف أن "زيارتنا الى بري تأتي في إطار الجولة البروتوكولية التي يقوم فيها مجلس إدارة تلفزيون لبنان، وقد شكرناه على ثقته ودعمه لتلفزيون لبنانـ ووضعناه في أجواء خطة العمل لمجلس الإدارة والاستراتيجية والرؤيا الجديدة لتلفزيون لبنان، التي نتطلع كمجلس إدارة لمواكبة التطور الإعلامي والتكنولوجي لتلفزيون لبنان وإعادته إلى الساحة العالمية كما كان".
وأضافت: "طبعا بري قال "بل أفضل مما كان سابقا"، وقد شكرناه وتمنينا عليه أيضا دعم الدولة اللبنانية ومجلس النواب لكل الأمور المتعلقة بتلفزيون لبنان، كما ركزنا على أن الأخير سيبقى الشاشة الوطنية الجامعة العابرة للطوائف وللأحزاب وللسياسة".
كما استقبل بري سفير أستراليا في لبنان اندرو بارنز، حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان واستراليا.