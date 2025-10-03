الأخبار
2025-10-02
حادث غريب.. تصادم طائرات (فيديو)
2025-10-02
في حفل زفاف.. "قالب دجاج" بدلاً من "الكاتو"! (فيديو)
2025-10-02
عودة 59 نازحاً من لبنان الى سوريا (فيديو)
2025-10-02
البحرية الإسرائيلية تقتحم سفينة "فلوريدا" (فيديو)
2025-10-02
استهداف سيارة على طريق الخردلي (فيديو)
محليات
بيان طارئ بعد إلقاء قنابل إسرائيلية قرب دوريات اليونيفيل والجيش
2025-10-03 | 11:16
A-
A+
بيان طارئ بعد إلقاء قنابل إسرائيلية قرب دوريات اليونيفيل والجيش
صدر عن قوات اليونيفيل بياناً جاء فيه:
ألقى الجيش
الإسرائيلي
يوم امس قنابل قرب قوات حفظ السلام التي كانت تعمل إلى جانب
الجيش اللبناني
لتأمين الحماية للعمّال المدنيين في بلدة مارون الراس، حيث كانوا يقومون بإزالة الركام الناتج عن تدمير المنازل جرّاء الحرب.
قرابة الساعة 11:30 صباحاً، سمع عناصر حفظ السلام في موقعين مختلفين دويّ انفجار قنبلة قرب حفّارة تبعد نحو 500 متر عنهم.
وبعد لحظات، شاهدت
المجموعة الأولى
مُسيّرة تحلّق فوقهم، أعقبها انفجار على مسافة تتراوح بين 30 و40 متراً منهم. وبعد نحو 20 دقيقة، رصدت
المجموعة الثانية
مُسيّرة أخرى قامت بإلقاء قنبلة انفجرت على بُعد 20 متراً فوق رؤوسهم.
تجدر الإشارة إلى أنّ قوات اليونيفيل كانت قد أبلغت الجيش الإسرائيلي مسبقاً بهذه الأعمال، وطالبت على الفور بوقف إطلاق النار. ولحسن الحظ، لم يُصب أحد بأذى، واستُكملت الأشغال في وقت لاحق.
إنّ أيّ اعتداء على قوات حفظ السلام أو عرقلة المهام المنوطة بهم يُظهر استخفافاً بسلامة وأمن جنود اليونيفيل والجيش اللبناني، وبالاستقرار الذي يسعون إلى ترسيخه في
جنوب لبنان
. كما تُشكّل هذه الأعمال انتهاكاً خطيراً لقرار
مجلس الأمن
رقم 1701.
وتدعو اليونيفيل الجيش الإسرائيلي إلى التوقّف الفوري عن شنّ أيّ هجمات ضد قوات حفظ السلام أو بالقرب منها، وكذلك ضد المدنيين والجنود اللبنانيين، والسماح لنا بأداء المهام المنوطة بنا من دون أيّ عرقلة.
بيان طارئ بعد إلقاء قنابل إسرائيلية قرب دوريات اليونيفيل والجيش
محليات
لبنان
الجديد
في إطار السعي لنزع السلاح.. مساعدة أميركية للبنان (الشرق الاوسط)
بالصورة: مذكرة توقيف سورية بحق وهاب.. وردٌ منه!
13:56
تعاون بين "حزب الله" والجيش اللبناني (شاهد الفيديو)
13:56
تعاون بين "حزب الله" والجيش اللبناني (شاهد الفيديو)
13:09
مصادر عسكرية للجديد: قائد الجيش سيعد تقريره عن المرحلة الأولى للتنفيذ لعرضه يوم الاثنين على طاولة مجلس الوزراء
13:09
مصادر عسكرية للجديد: قائد الجيش سيعد تقريره عن المرحلة الأولى للتنفيذ لعرضه يوم الاثنين على طاولة مجلس الوزراء
13:08
مصادر عسكرية للجديد: جولة قائد الجيش رودولف هيكل في الجنوب هدفت إلى الاطّلاع على سير العمل ومتابعة حسن تنفيذ خطة الجيش جنوب الليطاني
13:08
مصادر عسكرية للجديد: جولة قائد الجيش رودولف هيكل في الجنوب هدفت إلى الاطّلاع على سير العمل ومتابعة حسن تنفيذ خطة الجيش جنوب الليطاني
فن
15:00
زوجة الانفلونسر السوري سليمان عاجي تقتحم حلقته.. فـضحا اسرارا عن خلافهما
عربي و دولي
14:53
بعد تهديد ترامب.. البيت الأبيض "يخابر" حماس!
محليات
13:56
تعاون بين "حزب الله" والجيش اللبناني (شاهد الفيديو)
تعاون بين "حزب الله" والجيش اللبناني (شاهد الفيديو)
13:56
مصادر عسكرية للجديد: قائد الجيش سيعد تقريره عن المرحلة الأولى للتنفيذ لعرضه يوم الاثنين على طاولة مجلس الوزراء
13:09
مصادر عسكرية للجديد: جولة قائد الجيش رودولف هيكل في الجنوب هدفت إلى الاطّلاع على سير العمل ومتابعة حسن تنفيذ خطة الجيش جنوب الليطاني
13:08
معلومات الجديد: لقاء رعد مع قائد الجيش تخلله تحيةُ شُكر من الحزب على أدائه في حادثة الروشة بحيث جنَّب البلد مشروع فتنة بالاضافة الى النقاش في التعاون بين الجيش والحزب في تنفيذ خُطة الجيش
13:05
معلومات الجديد: لقاء الرئيس جوزاف عون والنائب محمد رعد تناول ملفات الانتخابات والاعتداءات الإسرائيلية لا سيما استهداف مهندسين كانا يعملان على مسح الأضرار وإعادة الإعمار
13:04
حزب الله يفتح باب التعاون
12:53
12:27
وزير العدل يبحث عن "حبيب الشرتوني" | التفاصيل في النشرة المسائية
13:17
مقدمة النشرة المسائية 03-10-2025
2025-10-01
فيديو - موقف محرج لنجم كرة القدم الأميركية مع زوجته
2025-09-13
ترامب كما لم تره من قبل! (صورة)
02:04
تقرير الجيش: إسرائيل المعوّق.. وعون لا يتبنى سيناريوهات الحرب (الجمهورية)
2025-09-27
النائب مارك ضو لـ "الجديد": الانتخابات ستحصل في موعدها لا تراهنوا على ذلك وسلاح حزب الله "انكسرت شوكته"
15:00
زوجة الانفلونسر السوري سليمان عاجي تقتحم حلقته.. فـضحا اسرارا عن خلافهما
13:19
حقيقة وفاة التيكتوكر السورية رشا سمير والمعروفة بـ "رشروش"
13:17
مقدمة النشرة المسائية 03-10-2025
2025-10-02
مقدمة النشرة المسائية 02-10-2025
2025-10-02
الانتخابات النيابية المقبلة.. جلسة للجنة الفرعية
2025-10-01
مقدمة النشرة المسائية 01-10-2025
عربي و دولي
15:40
بالصورة: مذكرة توقيف سورية بحق وهاب.. وردٌ منه!
عربي و دولي
15:40
بالصورة: مذكرة توقيف سورية بحق وهاب.. وردٌ منه!
محليات
10:54
"خطأ" أدى الى اغتيال نصرالله! (فيديو)
محليات
10:54
"خطأ" أدى الى اغتيال نصرالله! (فيديو)
محليات
08:36
حادثة تهز بيروت.. تعنيف أطفال في حضانة والكاميرات تكشف الكارثة
محليات
08:36
حادثة تهز بيروت.. تعنيف أطفال في حضانة والكاميرات تكشف الكارثة
محليات
01:20
غارات ليلية تهز الجنوب.. وبيان للجيش الإسرائيلي (فيديو)
محليات
01:20
غارات ليلية تهز الجنوب.. وبيان للجيش الإسرائيلي (فيديو)
محليات
07:50
بعد اعتقال لبنانيين على أسطول الصمود.. الخارجية تتحرك
محليات
07:50
بعد اعتقال لبنانيين على أسطول الصمود.. الخارجية تتحرك
محليات
11:16
بيان طارئ بعد إلقاء قنابل إسرائيلية قرب دوريات اليونيفيل والجيش
محليات
11:16
بيان طارئ بعد إلقاء قنابل إسرائيلية قرب دوريات اليونيفيل والجيش
