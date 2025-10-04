الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

مداهمات للجيش في بعلبك

2025-10-04 | 02:50
مداهمات للجيش في بعلبك
مداهمات للجيش في بعلبك

نفذ الجيش اللبناني مداهمات واسعة في حي الشراونة بمدينة بعلبك، لمنازل مطلوبين، وسط تبادل كثيف لإطلاق النار واستخدام قذائف صاروخية.

وأشارت المعلومات، أن الجيش أقفل المنافذ المؤدية من وإلى حي الشراونة.

03:47

من راشيا… شاهدوا العلم اللبناني الأطول في التاريخ!

في سوق راشيا الأثري، رُفع أطول علم لبناني بطول 300 متر وعرض 7 أمتار، احتفالاً بـ"يوم الدبس"، ويشارك في الفعالية آلاف اللبنانيين من مختلف المناطق.

تشاهدون الفيديو مرفقاً:

دخل لبنان بالحرب.. مسؤول إيراني كبير: هذه "بركة الشيخ نعيم"!

أكد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، في مقابلة تلفزيونية بمناسبة ذكرى استشهاد الأمين العام السابق لحزب الله، السيد حسن نصرالله، أنّ استشهاده مع رفيقه السيد هاشم صفي الدين شكّل لحظة حزن كبيرة لجبهة المقاومة، لكنه لم يضعف الحزب، بل أتاح له فرصة لإظهار قوته وصموده في أصعب الظروف.

