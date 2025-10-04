من راشيا… شاهدوا العلم اللبناني الأطول في التاريخ!

View this post on Instagram
أفادت"الوكالة الوطنية للاعلام" في سحمر- البقاع الغربي، أن "القوى الأمنية أوقفت ورش إعادة إعمار لمنازل دمرت خلال العدوان الإسرائيلي، كما هدمت مشروعاً إنمائياً بحجة "غياب التراخيص".
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "تعرّض أحد مراكز الجيش في منطقة الشراونة – بعلبك لإطلاق قذيفة صاروخية نوع آر بي جي، كما تعرّضت مراكز أخرى لرشقات نارية من مسلحين دون وقوع إصابات بين العسكريين الذين ردّوا على مصادر النيران، وتجري ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم".
سطر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بلاغ بحث وتحر بحق مراسل قناة "المنار" علي برو، لرفضه للمرة الثالثة المثول للتحقيق في قضية اضاءة صخرة الروشة والإساءة لرئيس الحكومة نواف سلام.