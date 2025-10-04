كان سيُلقيها قبل اغتياله… كلمة صفي الدين إلى العلن!

نشرت صحيفة " " مقتطفات من مكتوبة عثر عليها بين أوراق السابق لحزب ، السيد هاشم صفي الدين، في موقع اغتياله، والتي كانت مخصصة لتوجيهها إلى الرأي العام بعد انتخابه أمينًا عامًا للحزب.

وجاء في المقتطفات تعزية لعائلات والجرحى والمصابين جراء العدوان على وفلسطين، مع التأكيد على التضامن معهم والدعاء لأجر الصابرين. كما تطرقت الكلمة إلى الحزن العميق لفقدان القائد السيد حسن نصرالله، وامتدحت دوره القيادي ومسيرته التي حققت انتصارات بارزة، مشيرة إلى إخلاصه وتضحياته في سبيل القضية.

وأكد النص أن الحرب على غزة ومقاومتها تهدف في النهاية إلى إنهاء كل أشكال المقاومة، وأن الدعم الأميركي والغربي للعدو يسهم في استمرار المجازر، مشدداً على أن التزم سياسة الصمود والثبات دون الانجرار إلى حرب مفتوحة، مع السعي الدائم لتجنب توسع الصراع وحماية لبنان ومنطقة المقاومة.

وأبرز النص استمرار دعم أهل غزة ومقاومتهم، ورفض الشروط المذلة، موضحاً أن استخدام التكنولوجيا العسكرية وأسلحة الإبادة يستهدف إرهاب الشعوب وكسر إرادة المقاومين، مؤكداً الحزب بخيار المقاومة والصمود رغم كل التحديات.