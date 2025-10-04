الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

كان سيُلقيها قبل اغتياله… كلمة صفي الدين إلى العلن!

2025-10-04 | 04:34
كان سيُلقيها قبل اغتياله… كلمة صفي الدين إلى العلن!
كان سيُلقيها قبل اغتياله… كلمة صفي الدين إلى العلن!

جاء في صحيفة "الأخبار":

نشرت صحيفة "الأخبار" مقتطفات من كلمة مكتوبة عثر عليها بين أوراق الأمين العام السابق لحزب الله، السيد هاشم صفي الدين، في موقع اغتياله، والتي كانت مخصصة لتوجيهها إلى الرأي العام بعد انتخابه أمينًا عامًا للحزب.

وجاء في المقتطفات تعزية لعائلات الشهداء والجرحى والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان وفلسطين، مع التأكيد على التضامن معهم والدعاء لأجر الصابرين. كما تطرقت الكلمة إلى الحزن العميق لفقدان القائد السيد حسن نصرالله، وامتدحت دوره القيادي ومسيرته المقاومة التي حققت انتصارات بارزة، مشيرة إلى إخلاصه وتضحياته في سبيل القضية.

وأكد النص أن الحرب على غزة ومقاومتها تهدف في النهاية إلى إنهاء كل أشكال المقاومة، وأن الدعم الأميركي والغربي للعدو يسهم في استمرار المجازر، مشدداً على أن حزب الله التزم سياسة الصمود والثبات دون الانجرار إلى حرب مفتوحة، مع السعي الدائم لتجنب توسع الصراع وحماية لبنان ومنطقة المقاومة.

وأبرز النص استمرار دعم أهل غزة ومقاومتهم، ورفض الشروط الإسرائيلية المذلة، موضحاً أن استخدام التكنولوجيا العسكرية الغربية وأسلحة الإبادة يستهدف إرهاب الشعوب وكسر إرادة المقاومين، مؤكداً التزام الحزب بخيار المقاومة والصمود رغم كل التحديات.

 
كان سيُلقيها قبل اغتياله… كلمة صفي الدين إلى العلن!

محليات

هاشم صفي الدين

حزب الله

لبنان

إسرائيل

حسن نصرالله

نائب "حزب الله" ينتقد وزير العدل.. وللحكومة: بند جمعية رسالات غير أخلاقي!
من راشيا… شاهدوا العلم اللبناني الأطول في التاريخ!

