4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

وزارة الطاقة ترد على نائب "حزب الله": مطلقو الشائعات يعتاشون على الافتراءات!

2025-10-04 | 09:49
وزارة الطاقة ترد على نائب &quot;حزب الله&quot;: مطلقو الشائعات يعتاشون على الافتراءات!
وزارة الطاقة ترد على نائب "حزب الله": مطلقو الشائعات يعتاشون على الافتراءات!

صدر عن وزارة الطاقة والمياه، البيان الآتي: "خلال إطلالته عبر قناة "المنار" مساء الجمعة ٣/١٠/٢٠٢٥، قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله: "في وزراء عليهم شبهات فساد وصفقات وتعيينات لم تراع المعايير والكفاءة. في وزراء عليهم ملفات موجودة بالقضاء واقول لمدعي عام التمييز انت عندك ملف كتير كبير بوزارة الطاقة عن بواخر النفط وقديش كانوا يجيبوها وقديش يبيعوها وما تقول لي رئيس الحكومة عم يضغط حتى ينفّس الجو". لذا يهمنا ان نوضح الآتي:

أولاً، لا يوجد أي شبهة فساد بحق وزير الطاقة والمياه جو الصّدي او فريق عمله كما حاول الايحاء فضل الله.

ثانياً، إن الوزير الصدي هو من تقدم منذ شهر حزيران بأكثر من إخبار أمام القضاء بشأن البواخر التي وصلت الى لبنان وهذه الاخبارات جميعها موضوع تحقيق لدى الاجهزة الأمنية وبإشراف النيابة العامة التمييزية.

ثالثاً، لجنة الاشغال والطاقة النيابية بحثت ملف البواخر بمشاركة نواب من "حزب الله" وخلصت الى ان وزارة الطاقة برئاسة الوزير الصدي قامت بجميع واجباتها على أكمل وجه واتخذت كل الخطوات الممكنة ولا غبار على أدائها. لذا نحيل فضل الله على زملائه بالكتلة للاستيضاح. 

رابعاً، يبدو ان مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، يتزايد عدد من يحاولون رمي الاتهامات جزافاً لتسجيل بطولات وهمية.

في الختام، إن ملف البواخر في عهدة القضاء والوزير الصدي إتخذ كل الإجراءات التي تسهّل عمله. أما رمي الاتهامات تلميحاً او توضيحاً فلن ينال من أدائه الشفاف والناصع، لان اللبنانيين يدركون ان مطلقيها يعتاشون على الافتراءات والعراضات الإعلامية".
 
 
 
Aljadeed
مداهمات للجيش في بعلبك
دخل لبنان بالحرب.. مسؤول إيراني كبير: هذه "بركة الشيخ نعيم"!

الفنان فضل شاكر يسلم نفسه للجيش اللبناني
14:37

الفنان فضل شاكر يسلم نفسه للجيش اللبناني

أفادت معلومات الجديد أن الفنان فضل شاكر سلم نفسه للجيش اللبناني عند مدخل مخيم عين الحلوة وذلك على خلفية ملفات عدة بحقة منذ احداث عبرا عام ٢٠١٣

14:37

الفنان فضل شاكر يسلم نفسه للجيش اللبناني

أفادت معلومات الجديد أن الفنان فضل شاكر سلم نفسه للجيش اللبناني عند مدخل مخيم عين الحلوة وذلك على خلفية ملفات عدة بحقة منذ احداث عبرا عام ٢٠١٣

الفنان فضل شاكر يسلم نفسه للجيش اللبناني
14:37
نتنياهو: نريد إنهاء المفاوضات خلال أيام قليلة
14:19
هنا بيروت - جوزيف ابو فاضل - الحلقة الكاملة
14:14
مصادر وزارة العدل لـ"الجديد": الهدف ليس استهداف أيّ جهة بل حمايةُ المنظومة القانونية والمالية في لبنان وخصوصاً ان هناك تخوّفاً من خروج لبنان عن المنظومة المالية الدولية
13:01
مصادر وزارة العدل لـ"الجديد": التعميم المتعلّق بكتاب العدل يأتي ضمن سياسة عامة تهدف إلى الحد من مخاطر الاقتصاد النقدي والتهرب المالي وهو جزءٌ من التوجه نحو تعزيز الشفافية المالية في لبنان
13:00
مصادر وزارية للجديد: الوزراء يأملون أن يسمعوا حصول تقدّم وأن يتضمن تقرير الجيش نقاطاً محددة وواضحة
12:56
