نعيم قاسم للحكومة: ماذا فعلتم من أجل استعادة السيادة؟

أشار لحزب الشيخ نعيم قاسم، الى ان "خطة عُرضت بصيغة أولية على بعض ، وتمّت لقاءات مع نتنياهو أُدخلت خلالها تعديلات لتناسب بالكامل، وأُجريت تغييرات على عدد من نقاطها بما يخدم مشروع "إسرائيل الكبرى" الذي تسعى لتحقيقه بالسياسة بعد أن عجزت عنه والمجازر".

وخلال إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الشيخ نبيل قاووق والسيد سهيل الحسيني، قال: "نحن أمام خطة مليئة بعلامات الاستفهام، وهذا ما أقرّ به بعض المسؤولين في الذين فوجئوا بمضمونها وطالبوا بتوضيحات. وفق خطة ، عندما تكون الإدارة بيد طرف دولي وتُسلب المسؤولية من أهل عن إدارة شؤونهم، وحين يُؤخذ الأسرى في الأيام الأولى، فما الذي نكون قد حققناه بعد كل هذه المعارك؟ خطة ترامب تتوافق مع المبادئ الخمسة التي حددتها " " لإنهاء الحرب، فهي خطة "إسرائيلية" بلبوس أميركي".



وسأل قاسم: "لماذا طُرحت هذه الخطة في هذا التوقيت بالذات؟".



وقال: "شاهدنا أسطول الصمود العالمي الذي انطلق من دول كثيرة، وهذا يكشف مستوى الانحطاط الذي وصلت إليه "إسرائيل"، ونوجّه تحية خاصة لإسبانيا التي حملت هذه القضية بشكل مميّز عن باقي الدول" .



وأضاف: "سننتظر الكلمة الفصل من ، لأن ما طُرح هو خطة وليس اتفاقًا، ولا يمكن أن يحصل أي شيء إلا بناءً على اتفاق".



وسأل قاسم، الحكومة: ماذا فعلتم من أجل استعادة السيادة وطرد من ؟



وقال: "اتفاق الطائف ليس وجهة نظر ومطية لموازين القوى وجزء منه لم ينفَّذ ويجب أن يطبَّق"، ولدينا شعب قوي وشجاع يعلم أنه لا يمكن سلوك طريق الاستسلام والإبادة السياسية والاجتماعية"، مشدداً على أنه "بدلاً من التلهي بقضايا صغيرة على الحكومة أن تعمل من أجل إعادة الإعمار، فمن دون إعادة الإعمار يصعب أن تنطلق عجلة البلد ويتحقق الاستقرار".



وقال: "ثمة قانون موجود للانتخابات في لبنان لكن بعض الأطراف تريد تفصيل قانون جديد على مقاسها".



وسأل القوى السياسية المطالبة بتعديل قانون الانتخاب: أين المساواة في ما تطلبون بخصوص مقاعد المغتربين؟



وقال: "نحن مع التمثيل العادل وغيرنا إذا كان يطالب بالتمثيل بحسب ضغوط الوصاية، فنقول له إن هذا الأمر لا يسلك لأنه مخالف".