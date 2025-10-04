الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
26
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
10:24
اتفاق جانبي حصل مع "حزب الله" لكن خطاب القسم لم يُعدل! (فيديو)
08:15
"إسرائيل لا تريد اغتيال وفيق صفا" (فيديو)
2025-10-02
حادث غريب.. تصادم طائرات (فيديو)
2025-10-02
في حفل زفاف.. "قالب دجاج" بدلاً من "الكاتو"! (فيديو)
2025-10-02
عودة 59 نازحاً من لبنان الى سوريا (فيديو)
محليات
الفنان فضل شاكر يسلم نفسه للجيش اللبناني
2025-10-04 | 14:37
A-
A+
الفنان فضل شاكر يسلم نفسه للجيش اللبناني
أفادت معلومات الجديد أن الفنان فضل شاكر سلم نفسه للجيش اللبناني عند مدخل مخيم عين الحلوة وذلك على خلفية ملفات عدة بحقة منذ احداث عبرا عام ٢٠١٣
مقالات ذات صلة
محامية فضل شاكر تكشف مفاجأة عن تسليم نفسه
ما حقيقة تسليم فضل شاكر نفسه بعد تعرضه لمضايقات في مخيم عين الحلوة؟
وليد توفيق يكشف مفاجآت ألبومه الجديد ويصف الفنان فضل شاكر بـ”الذي لا يُعوض”
الفنان فضل شاكر يسلم نفسه للجيش اللبناني
محليات
لبنان
الجديد
فضل شاكر
العودة الى الأعلى
مداهمات للجيش في بعلبك
دخل لبنان بالحرب.. مسؤول إيراني كبير: هذه "بركة الشيخ نعيم"!
اقرأ ايضا في محليات
15:48
تطويق ودهم.. بيان من الجيش اللبناني
صدر عن قيادة الجيش بياناً جاء فيه:
15:48
تطويق ودهم.. بيان من الجيش اللبناني
صدر عن قيادة الجيش بياناً جاء فيه:
14:19
نتنياهو: نريد إنهاء المفاوضات خلال أيام قليلة
14:19
نتنياهو: نريد إنهاء المفاوضات خلال أيام قليلة
14:14
هنا بيروت - جوزيف ابو فاضل - الحلقة الكاملة
14:14
هنا بيروت - جوزيف ابو فاضل - الحلقة الكاملة
يحدث الآن
محليات
15:48
تطويق ودهم.. بيان من الجيش اللبناني
محليات
14:37
الفنان فضل شاكر يسلم نفسه للجيش اللبناني
عربي و دولي
14:20
نتنياهو: أصدرت توجيهاتي لطاقم التفاوض برئاسة ديرمر للتوجه إلى مصر لبحث خطة ترامب
اخترنا لك
تطويق ودهم.. بيان من الجيش اللبناني
15:48
نتنياهو: نريد إنهاء المفاوضات خلال أيام قليلة
14:19
هنا بيروت - جوزيف ابو فاضل - الحلقة الكاملة
14:14
مصادر وزارة العدل لـ"الجديد": الهدف ليس استهداف أيّ جهة بل حمايةُ المنظومة القانونية والمالية في لبنان وخصوصاً ان هناك تخوّفاً من خروج لبنان عن المنظومة المالية الدولية
13:01
مصادر وزارة العدل لـ"الجديد": التعميم المتعلّق بكتاب العدل يأتي ضمن سياسة عامة تهدف إلى الحد من مخاطر الاقتصاد النقدي والتهرب المالي وهو جزءٌ من التوجه نحو تعزيز الشفافية المالية في لبنان
13:00
مصادر وزارية للجديد: الوزراء يأملون أن يسمعوا حصول تقدّم وأن يتضمن تقرير الجيش نقاطاً محددة وواضحة
12:56
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-09-20
السعودية أبلغت لبنان: حصر السلاح ثم عودة المستثمرين!
2025-07-30
إقفال الإدارات العامة والبلديات في ذكرى 4 آب
2025-08-26
إعلامية تركية تكشف سبب انفصال هاندا أرتشيل وهاكان سابانجي
2025-08-18
اهالي ضحايا المرفأ: القاضي الذي يحقق مع وليام نون هو نفسه الذي اوقف المذكرة بحق فنيانونس
08:15
"إسرائيل لا تريد اغتيال وفيق صفا" (فيديو)
07:30
بعد رد حماس.. مشاورات أمنية لنتنياهو!
بالفيديو
بالفيديو
13:01
مقدمة النشرة المسائية 04-10-2025
10:21
هنا بيروت - جوزيف أبو فاضل - الحلقة الكاملة
06:05
باميلا الكيك تعلنها بجرأة: "هلق بحاجة لمعالج نفسي"
2025-10-03
الانفلونسر بيتر كونداكجيان لم يتمالك دموعه على الهواء ويبكي بعد نجاته من الموت
2025-10-03
زوجة الانفلونسر السوري سليمان عاجي تقتحم حلقته.. فـضحا اسرارا عن خلافهما
2025-10-03
حقيقة وفاة التيكتوكر السورية رشا سمير والمعروفة بـ "رشروش"
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
04:34
كان سيُلقيها قبل اغتياله… كلمة صفي الدين إلى العلن!
محليات
04:34
كان سيُلقيها قبل اغتياله… كلمة صفي الدين إلى العلن!
خاص الجديد
12:18
حزب الله يتوعّد الدولة.. إذا تجرأتم!
خاص الجديد
12:18
حزب الله يتوعّد الدولة.. إذا تجرأتم!
عربي و دولي
01:34
خطة ترامب.. أوامر إسرائيلية عاجلة وبيان لمكتب نتنياهو
عربي و دولي
01:34
خطة ترامب.. أوامر إسرائيلية عاجلة وبيان لمكتب نتنياهو
محليات
07:05
بعد رفضه المثول للمرة الثالثة.. بحث وتحرٍ بحق علي برو!
محليات
07:05
بعد رفضه المثول للمرة الثالثة.. بحث وتحرٍ بحق علي برو!
محليات
14:37
الفنان فضل شاكر يسلم نفسه للجيش اللبناني
محليات
14:37
الفنان فضل شاكر يسلم نفسه للجيش اللبناني
محليات
07:22
القوى الأمنية أوقفت ورش إعادة إعمار.. إحتجاجات في سحمر!
محليات
07:22
القوى الأمنية أوقفت ورش إعادة إعمار.. إحتجاجات في سحمر!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025