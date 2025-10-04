الفنان فضل شاكر يسلم نفسه للجيش اللبناني

مصادر وزارة العدل لـ"الجديد": التعميم المتعلّق بكتاب العدل يأتي ضمن سياسة عامة تهدف إلى الحد من مخاطر الاقتصاد النقدي والتهرب المالي وهو جزءٌ من التوجه نحو تعزيز الشفافية المالية في لبنان